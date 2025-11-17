Oques Grasses agota también las entradas para sus dos nuevos conciertos en el Estadi Olímpic y confirma que no habrá más

El fenómeno Oques Grasses sigue creciendo y batiendo récords. Después de agotar el pasado miércoles en pocos minutos las 55.000 entradas para su concierto de despedida en el Estadi Olímpic Lluís Companys el 10 de octubre del próximo año y de repetir el viernes la gesta con una segunda fecha programada para el 9 de octubre, la banda de Roda de Ter anunció dos nuevos conciertos para los días 5 y 7 de octubre. Pues bien, también las entradas de esas dos actuaciones han volado en cuestión de minutos, según acaba de anunciar la promotora The Project.

De este modo, el primer grupo que afrontaba en solitario el reto de llenar el Estadi Olímpic cantando en catalán no solo ha superado con éxito el desafío sino que ha acabado vendiendo 220.000 entradas para despedirse del público barcelonés en cuatro conciertos que, con casi un año de antelación, ya forman parte de la historia de la música catalana. Un hito, el de llenar cuatro noches el mayor recinto para la música en directo de la ciudad, que hasta ahora solo había estado al alcance de la banda británica Coldplay. Y la cosa quedará ahí, en un empate, porque Oques Grasses ha confirmado de manera definitiva que, pese a los dos nuevos 'sold outs', no programará ya más fechas en el Estadi.