Adiós multitudinario
Oques Grasses agota también las entradas para sus dos nuevos conciertos en el Estadi Olímpic y confirma que no habrá más
El grupo de Roda de Ter iguala el récord de los británicos Coldplay con cuatro llenos y 220.000 localidades vendidas
El fenómeno Oques Grasses sigue creciendo y batiendo récords. Después de agotar el pasado miércoles en pocos minutos las 55.000 entradas para su concierto de despedida en el Estadi Olímpic Lluís Companys el 10 de octubre del próximo año y de repetir el viernes la gesta con una segunda fecha programada para el 9 de octubre, la banda de Roda de Ter anunció dos nuevos conciertos para los días 5 y 7 de octubre. Pues bien, también las entradas de esas dos actuaciones han volado en cuestión de minutos, según acaba de anunciar la promotora The Project.
De este modo, el primer grupo que afrontaba en solitario el reto de llenar el Estadi Olímpic cantando en catalán no solo ha superado con éxito el desafío sino que ha acabado vendiendo 220.000 entradas para despedirse del público barcelonés en cuatro conciertos que, con casi un año de antelación, ya forman parte de la historia de la música catalana. Un hito, el de llenar cuatro noches el mayor recinto para la música en directo de la ciudad, que hasta ahora solo había estado al alcance de la banda británica Coldplay. Y la cosa quedará ahí, en un empate, porque Oques Grasses ha confirmado de manera definitiva que, pese a los dos nuevos 'sold outs', no programará ya más fechas en el Estadi.
- The New York Times' dicta sentencia sobre el nuevo disco de Rosalía con una sola frase
- La Policía investiga si la agresión de un compañero de residencia causó la muerte de Encarnita Polo
- De repente llega la serie, arrasa y te traducen a 10 idiomas más': cómo Netflix cambió el mundo del libro
- Javier Castillo lleva 'El cuco de cristal' a Netflix: 'Es una serie sobre las emociones más primarias
- Lux' arrasa en su primera semana: Rosalía desbanca a Taylor Swift y se convierte en el álbum más escuchado del mundo
- El fenómeno Oques Grasses, autenticidad, comunidad y 'bolacos' para llenar cuatro veces el Estadi Olímpic: 'No había visto nunca nada parecido
- Oques Grasses: ansiedad, catalanidad, ‘FOMO’ y algo más
- Roxette y la 'gran aventura' de seguir adelante sin Marie Fredriksson