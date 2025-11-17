Josep Pons, Alex Ollé, Javier Camarena y Anna Maleras reciben la Medalla de Oro del Liceu

El Patronato del Gran Teatre ha entregado su máxima distinción a 10 personas o instituciones cuyo talento y generosidad han contribuido a potenciar El Liceu y la cultura. "Este es un homenaje a gente con la que compartimos unos valores y dan fuerza a la creación: no entendemos la Cultura como un museo sino como una llama que se va renovando", ha señalado Salvador Alamany, presidente de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, en la apertura del acto en el Saló dels Miralls.

El director musical Josep Pons que este año se despide del Liceu tras transformar la orquesta y lograr el aplauso de crítica y público; el director escénico Àlex Ollé, artista residente y pieza fundamental en la proyección óperas de nueva creación; Javier Camarena, tenor que ha cantado asiduamente en el coliseo y Hèctor Parra, el compositor barcelonés residente en París con gran proyección internacional, han recibido la Medalla de Oro del Liceu. La artista Marina Abramović (Artes Plásticas), la Fundació Òpera de Catalunya (Institucional) y Anna Maleras (Danza), pionera en la introducción de la danza contemporánea y el jazz en Catalunya, también han sido distinguidos. Y en el capítulo de mecenazgo la Medalla de Oro ha sido para el Banco Santander y Fundación Banco Santander y, a título póstumo, para Joan Uriach, empresario y mecenas con gran sensibilidad artística y cultural.

Los premiados con la Medalla de Oro del Liceu posan con su distinción. / Toni Albir / EFE

"Ha sido un privilegio enorme formar parte de este teatro y este equipo maravilloso", ha señalado Pons al recoger el premio. Esta temporada compagina la dirección musical del Liceu con su nuevo puesto al frente de la Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern (DRP) y dirigirá dos títulos, 'Manon Lescaut' de Puccini, con puesta en escena de Àlex Ollè, y 'Falstaff', de Verdi, con dirección escénica de Laurent Pelly, además de varios conciertos entre los que destaca la monumental 'Octava sinfonía' de Mahler. Pons ha logrado "que la orquesta tenga su propia voz", como ha recordado Alemany. Y no ha sido tarea fácil como recordó el maestro porque en sus estos 13 años "hemos pasado de todo y sufrido dos grandes crisis pero el proyecto que diseñé se ha podido completar", ha destacado. Cuando se vaya en julio habrá completado la renovación del conjunto con 40 plazas y un total de 94 músicos.

"Hemos pasado de todo y sufrido dos grandes crisis pero el proyecto que diseñé se ha podido completar" Josep Pons

Ollé, que esta temporada dejará de ser artista residente en el Liceu, ha sido distinguido de manera especial no solo por las óperas que montado en el Gran Teatre por su labor como mentor del proyecto destinado a introducir en el mundo de la lírica a creadores de diferentes disciplinas: compositores, directores de escena y escenógrafos. "Ofrecer oportunidades como hace 'Òh!pera' es esencial: si no me las hubieran dado a mí yo no estaría aquí", ha dicho este miembro de La Fura dels Baus que se inició en la ópera con dicho conjunto gracias a una invitación de Festival de Granada con la 'Atlántida', una cantata escénica de Falla.

"En el Liceu he vivido algunas de las experiencias más significativas y emocionantes de mi carrera" Javier Camarena

El tenor mexicano Javier Camarena, que esta temporada regresa al Liceu a partir del sábado con 'L'elisir d'amore', el mismo título con el que debutó la temporada 2012-13, agradeció la medalla que distinguía tanto su capacidad vocal como su amplio repertorio y dedicación al Gran Teatre. "En el Liceu he vivido algunas de las experiencias más significativas y emocionantes de mi carrera", reconoció. Y señaló que la mejor función para él de su carrera fue con 'I puritani' en el escenario del Gran Teatre. "El artista solo puede florecer cuando tiene un entorno que le respeta, le impulsa y le eleva", añadió en agradecimiento a todo el equipo del Liceu.

El barcelonés Hèctor Parra, distinguido en el apartado de composición, autor de ocho óperas presentadas tanto en Europa como en Estados Unidos. Dos de ellas, en el Liceu: 'Hypermusic prologue' (2019-10) y 'Orgia' (2023-24). En su discurso dijo sentir un "honor inmenso" y agradeció que el Liceu apueste por la ópera contemporánea. "Crear nueva música es clave para mantener vivo el género operístico", aseguró Parra. "Mi sueño sería crear una gran ópera en catalán", añadió con ganas de seguir colaborando con el Gran Teatre. De momento está ocupado en su última creación que se estrenará en París la próxima temporada.

"Crear nueva música es clave para mantener vivo el género operístico" Héctor Parra

Marina Abramović, reconocida en el apartado Artes Plásticas por su redefinición del arte contemporáneo y su pionero trabajo en el mundo de la performance, ha lamentado no estar presente a través de un vídeo en el que ha agradecido el premio. La artista, que sorprendió en el Liceu con ‘7 Deaths of Maria Callas’, regresa esta temporada con una nueva propuesta, 'Balkan Erotic Epic', que se estrenará en enero.

Xavier Servat, presidente de la Fundació Òpera Catalunya, puso de relieve el trabajo realizado por Mirna Lacambra impulsora de este ciclo que desde hace 40 años promueve la ópera por el territorio catalán y presenta a nuevas generaciones de cantantes, que cuenta actualmente con 14 ciudades en su circuito donde ofrecen cuatro títulos por temporada. "Desde Sabadell, un centro de producción operística, hacemos ópera para todos", señaló.

"En tres décadas hemos vivido momentos históricos con el Liceu" Sonia Colomar

Sonia Colomar, directora territorial de Catalunya de Banco Santander y Borja Baselga, director de la Fundación Santander han recogido respectivamente las medallas a ambas entidades por su compromiso social y su continua colaboración en la promoción de la cultura. "En tres décadas hemos vivido momentos históricos con el Liceu", ha recordado Colomar. También alabó "su transformación en un Liceu más abierto, más contemporáneo y más comprometido con la sociedad". Y siguen a su lado compartiendo nuevos retos como "el diálogo con el mundo digital y la expansión en el Puerto de Barcelona". Joaquim Uriach, presidente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, recogió la medalla de oro destinada a su padre, Joan Uriach, empresario y filántropo reconocido con la Creu de Sant Jordi en 1987, fallecido en diciembre del año pasado. "Mi padre estaría emocionado por este homenaje", declaró.

"La danza siempre ha tenido problemas y ha costado mucho que esté donde merece" Anna Maleras

Anna Maleras, la más veterana de todos los premiados, nacida en Barcelona en 1940, es memoria viva de la danza. Fue bailarina, coreógrafa y maestra de muchos de los primeros bailarines de danza contemporánea y jazz en Barcelona. "La danza siempre ha tenido problemas y ha costado mucho que esté donde merece", ha recordado en su discurso. Formada en danza clásica y española con Joan Magrinyà y Emma Maleras, formó parte del cuerpo de baile del Liceu, en la época en la que el teatro tenía, como todos los grandes teatros de ópera del mundo, una compañía de danza estable. No dijo nada acerca de este tema cuando se dirigió a los asistentes en la Sala dels Miralls pero sí pidió: "No dejéis de ir a ver danza, ayudar a la danza".