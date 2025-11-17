“Imaginativo, audaz y 'kitsch'”: el 'Financial Times' alaba el disco de Rosalía y lo pone a la altura de la Sagrada Família de Gaudí

El nuevo álbum de Rosalía, 'Lux', ya es el más escuchado en Spotify a nivel mundial. Su cuarto disco, situado en el primer lugar global en la primera semana tras su lanzamiento, ha conquistado a todo el público. También a los expertos, que destacan el salto cualitativo de la cantante desde 'Motomami'.

Ludovic Hunter-Tilney, crítico del 'Financial Times', incluso ha comparado 'Lux' con la Sagrada Família. "El nuevo álbum de Rosalía llega con la clase de grandeza conceptual que haría que una banda de rock progresivo sintiera envidia y que los contables de su discográfica se pusieran nerviosos", ha reconocido este reconocido periodista.

"Criada en un pueblo a las afueras de Barcelona, Rosalía ha creado aquí su propia Sagrada Família", ha asegurado. Una afirmación que le ha valido también para lanzar un dardo a las infinitas obras de este símbolo de Barcelona. "A diferencia de la catedral, su álbum está terminado, aunque parecería que el presupuesto y los plazos se han pasado por alto. El proyecto comparte con el edificio de Antoni Gaudí un elemento de 'kitsch', acumulando iconografía espiritual con una mezcla despreocupada. Pero la ejecución es imaginativa y audaz", ha añadido.

El crítico ha destacasdo que la "generosa inversión de 'Lux 'está a años luz del flamenco austero de voz y guitarra de su álbum debut, Los Ángeles de 2017", un primer álbum que le ha sirvió de "plataforma de lanzamiento para el enfoque enérgico de Rosalía hacia el sonido folklórico más famoso de España".

Hunter-Tilney elogia el canto "expresivo, moviéndose a saltos" por la escala. "El timbre pasa de una intimidad ronca a clamores apasionados, pero sin perder nunca el control. Aunque su uso del vibrato apunta al flamenco, también se sitúa en un contexto musical más amplio", ha afirmado. "Con 'Lux', Rosalía ha construido un tributo ambicioso e inusual a la tradición de la canción europea, de la ópera al club nocturno", ha finalizado en el 'Financial Times'.