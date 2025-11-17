¿Qué se sabe de la gira de Rosalía y el 'Lux Tour 2026'? Fechas y entradas

Rosalía anunciará este lunes 17 de noviembre dónde recalará la gira de presentación de su último disco, 'Lux', todo un bombazo musical que ha revolucionado las listas de los álbumes más escuchados desde que saliera a la luz el pasado 7 de noviembre. La cantante de Sant Esteve Sesrovires ha informado a través de sus canales oficiales que este lunes al mediodía se darán a conocer las fechas de los conciertos y las ciudades en los que tendrán lugar, y que la "preventa exclusiva" tendrá lugar el viernes 21 de noviembre.

En cuanto a los precios de las entradas para los conciertos, estos serán de 73,50 euros más gastos de gestión en grada 2, de 96,50 euros más gastos de gestión en zona de pista y de 130,50 euros más gastos de gestión en la grada 1. No se ha desvelado ninguna pista más al respecto, pero vista la repercusión que ha tenido el disco en las últimas semanas, cabe esperar que Rosalía recale en diversas ciudades españolas para presentar 'Lux'.

Después de 'Los Ángeles', disco de estreno que sacó en 2017 junto con Raül Refree y en el que fusionaba flamenco con música experimental, Rosalía saltó a la fama con 'El mal querer', álbum de 2018 que la catapultó a la fama, donde quedó consolidada con 'Motomami', que la situó en lo más alto de la órbita internacional en 2022, una galaxia de que la que lejos de apearse, con 'Lux' parece dispuesta a rebasar gracias a su osadía creativa en la que a su ya único estilo acaba de sumar la incorporación de música clásica y estilos operísticos.