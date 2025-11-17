El Festival de Cómic de Angulema atraviesa su peor crisis y destituye a su polémico director

Las autoridades públicas y la industria del cómic buscan recuperar el control del Festival del Cómic de Angulema, cuya organización lleva meses bajo escrutinio. Estas críticas llevaron, el lunes, a la destitución del controvertido presidente de la prestigiosa asociación.

La crisis estalló justo antes de la inauguración de la 52.ª y última edición de este importante evento internacional del cómic a finales de enero.

La empresa privada 9eArt+, organizadora del evento desde 2007, y su polémico director, Franck Bondoux, fueron acusados por la revista L'Humanité de opacidad financiera, excesos comerciales y de haber despedido en 2024 a una empleada que acababa de denunciar una violación ocurrida en el marco del festival. Se ha abierto una investigación judicial sobre estos hechos y, paralelamente, la joven está impugnando su despido por "falta grave" ante el tribunal laboral. Su antiguo empleador denuncia "una confusión deliberada y cuestionable entre dos procedimientos totalmente distintos" y alega "infracciones graves" para justificar su despido. El sector está indignado y algunos autores amenazan con boicotear la edición de 2026. Además, presionada por los financiadores públicos, que aportan casi la mitad del presupuesto del festival, la asociación FIBD, presidida por Delphine Groux, hija de uno de los cofundadores originales del festival (creado en 1974), rescindirá el contrato de 9eArt+ a partir de 2027 y abrirá la futura organización del evento a concurso.

«Confianza rota»

Su decisión a principios de noviembre de renovar 9eArt+, como parte de una fusión prevista con la Cité de la BD (Museo del Cómic) de Angulema, ha provocado indignación. Ni siquiera el anuncio del jueves pasado de un nuevo procedimiento, que esta vez excluye a la empresa de Franck Bondoux (a partir de 2027), ha calmado la situación.

Para la Asociación de Editores Franceses (SNE), «la confianza está rota» y la Sra. Groux, «la artífice del caos, no puede liderar una nueva convocatoria de proyectos».

Tras una reunión con organizaciones del sector del cómic, los financiadores públicos informaron el viernes al Festival Internacional del Cómic de Angulema (FIBD) de que querían «recuperar el control junto con la industria» en lo que respecta a la futura organización del evento, y que esto era «innegociable», según declaró el lunes a la AFP el alcalde de Angulema, Xavier Bonnefont.

«Creo que la asociación comprendió que ya no podía bloquear el proceso», añadió, especificando que la retirada de la Sra. Groux era «imperativa» a ojos de los financiadores, pero que «no era necesario que la solicitaran».

En un comunicado de prensa publicado el lunes, la prefectura y el consejo regional de Nueva Aquitania, el departamento de Charente y la ciudad y área urbana de Angulema propusieron «que la Asociación ADBDA, que reúne a autoridades públicas, profesionales y al festival, lidere el próximo proceso de licitación competitiva para seleccionar al sucesor del actual organizador».

Esta Asociación para el Desarrollo del Cómic en Angulema (ADBDA) se creó en enero de 2017, tras una amenaza previa de boicot por parte de las editoriales, que ya exigían una «reforma radical» del evento.

Sus estatutos deben actualizarse para otorgar a los profesionales (autores, editores) el lugar que les corresponde y ampliar el foro de debate, según afirman los financiadores públicos, quienes proponen organizar la asamblea general de la nueva ADBDA durante la próxima edición del festival, del 29 de enero al 1 de febrero de 2026. La asociación FIBD estará representada en esta estructura por Dominique Brechoteau, figura histórica e indiscutible del festival, quien aportará mayor serenidad, subraya Frédéric Vilcocq, asesor cultural de la Región.

«En tan solo unos días, hemos logrado importantes avances», declara el Sr. Bonnefont. «Estos son los cimientos de una verdadera organización interprofesional que se crearía bajo la égida de la ADBDA y que dirigiría el festival en el futuro». Sin embargo, se muestra cauto respecto a la posibilidad de boicotear la próxima edición.