'Cervesa calenta a la Vallcarca valenta': cómo montar un sonado sarao callejero en Barcelona sin pedir permiso al ayuntamiento

La tienda de ropa de hombre Arc Iris, en Gran de Gràcia esquina con la plaza de Trilla, habrá visto muchas cosas en los 100 años que cumple en 2025, pero ninguna como The Otherside Aplec, homenaje a Uri Caballero celebrado el sábado 8 de julio de 2023, en el décimo aniversario de la muerte del guitarrista de Els Surfing Sirles. The Otherside Aplec comenzó delante de Arc Iris en forma de pasacalles encabezado por una camioneta sobre cuya caja convertida en escenario amplificado actuaba en ese momento Vicky L'Arròs. La rúa subió por la calzada de Gran de Gràcia, pasó por la plaza de Lesseps y la avenida de Vallcarca y terminó en el solar de la calle Farigola conocido popularmente como la plaza de La Pastora, al lado de otro solar, este bautizado oficiosamente (placa falsa que da el pego incluida) como la plaza de Uri Caballero, 'Patriota de Vallcarca'.

El inicio de The Otherside Aplec, en Gran de Gràcia esquina con la plaza de Trilla / Xavi Piera

Sobre la camioneta o en La Pastora también actuaron Micu, Enric Casasses (todo un Premi Nacional de Literatura), Transición, Montserrat, Mil Muletas, Atxanta, Industrias Orsini, Zombi Pujol, Zeidun, Amunike Lehendakari, Les Cruet, FP, El Niño del Parche y Ctr+C. Todo ello, sin permiso municipal. Los organizadores, la Associació Esporàdica d'Amics, Amants i Familiars d'Uri Caballero (AEAAFUC), ni siquiera lo pidieron.

Una tradición

"En Vallcarca tenemos la tradición de no pedir permiso para nada", dice Iru Moner, uno de los impulsores del sarao, en el documental 'Cervesa calenta a la Vallcarca valenta. Homenatge a un homenatge'. Moner simplemente comunicó a un técnico municipal que The Otherside Aplec se iba a celebrar. Era decisión del ayuntamiento si se celebraría con o sin "lío". "Esta ciudad es nuestra casa", señala en la película Martí Sales, escritor y excantante de Els Surfing Sirles, de modo que no le veían sentido a pedir permiso. "Nosotros nos organizamos para disfrutar y ser felices y celebrar el poder de hacer cosas colectivas", añade. Por si alguien no lo sabe: en Vallcarca hay un sólido núcleo okupa.

El pasacalles avanza por la avenida de Vallcarca / Xavi Piera

Todos los artistas que participaron en The Otherside Aplec conocieron y quieren a Uri Caballero, de quien distintas voces ofrecen en el documental un perfil poliédrico: "Era un engranaje que unía muchos mundos", "era una persona muy analítica" y a la vez "muy del cachondeo", "cualquier conversación con él era entrar en otra esfera de la realidad". Muchos de los asistentes arrimaron el hombro con lo que hizo falta para montar el 'aplec'. Hubo un error de cálculo: la cerveza se acabó pronto y la que se pudo conseguir estaba caliente. Además de Moner y Sales, en el filme intervienen Hara Kraan ("la llama" del asunto, se la describe), Roger Pelàez, Laura Crehuet, Haza, Guille Caballero (hermano de Uri) y Nando Cruz.

El solar conocido como plaza de La Pastora, en la calle Farigola, durante la celebración de The Otherside Aplec / Xavi Piera

Estreno en La Cinétika

La velada fue un esfuerzo colaborativo y también lo es 'Cervesa calenta a la Vallcarca valenta'. Lluís Huedo firma la realización a partir de las imágenes que grabó él y de las que le mandaron personas del público. El documental tuvo un estreno de lujo el viernes pasado en La Cinétika, centro social okupado en Sant Andreu de Palomar. De lujo porque fue en una señora sala de los antiguos cines Lauren Sant Andreu. Como la comunidad okupa de Vallcarca, La Cinétika está en el punto de mira del consistorio. Las próximas proyecciones confirmadas serán en Granollers (Dràstik, 21 de noviembre), Girona (Ateneu Salvador Catà, 28 de noviembre), Sant Celoni (La Clau, 5 de diciembre), Vic (Jazz Cava, 12 de diciembre) y Sant Feliu de Guíxols (Atzavara Club, 28 de febrero). En The Otherside Aplec se fraguó 'No som res però fa de mal dir: els amics canten Sirles', álbum doble en el que 26 artistas, grupos y alianzas 'ad hoc' hacen versiones de canciones de Els Surfing Sirles.