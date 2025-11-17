'Ànima' y 'L'Herència' triunfan en los Premis Butaca

El montaje teatral 'L'Herència' y el musical 'Ànima' han sido los grandes triunfadores de los Premis Butaca 2025 en una ceremonia donde las voces a favor de Palestina han sido un clamor. Los Premis Butaca, votados por los espectadores, han sido otorgados este lunes en el Pabellón deportivo de Premià de Mar. La 31 edición estaba muy reñida dada la calidad y variedad de propuestas en danza, música y teatro estrenadas la pasada temporada. En ella Josep Maria Pou ha sido distinguido con la Butaca Honorífica 'Anna Lizaran'.

'L'Herència', de Matthew López, ambicioso montaje de seis horas sobre el mundo gay neoyorquino del siglo XXI conectado con la herencia del sida estrenado con éxito en el Lliure se llevó el Butaca a Mejor montaje teatral y también el de Mejor dirección para Josep Maria Mestres. También se alzó con los premios de Mejor actriz secundaria para la veterana Teresa Lozano y el de Mejor actor secundario para Carles Martínez.

Josep Maria Pou en los Premis Butaca / Marti E.Berenguer

Renom y Bosch

'La majordoma', primer espectáculo en solitario de Rosa Renom basado en texto escrito y dirigido por Josep Maria Miró también se llevó dos premios: Mejor espectáculo de pequeño formato y Mejor actriz. Jordi Bosch se alzó como Mejor actor por 'Mort d’un comediant', un exigente rol y la joven Daniela Brown se llevó el de Mejor intérprete revelación por 'La gavina' moderna adaptación que dirigió Julio Manrique en el Lliure.

El Butaca 'Fundació SGAE' al Mejor texto fue para Cristina Clemente por 'Dones de ràdio'.

En la categoría de musical arrasó 'Ànima' que partía con 10 nominaciones y fue la gran triunfadora con siete premios. Esta obra de nueva creación inspirada en el mundo de la animación de Hollywood de 1930 estrenada en el TNC recibió el premio de Mejor musical y Mejor actor para Oriol Burés que también se llevó el de Mejor vestuario. También el Butaca 'Fundació SGAE' a Mejor composición musical distinguió la partitura de Adrià Barbosa y Abel Garriga. Y venció en otras categorías como iluminación para Sylvia Kuchinow; caracterización para Natalia Albert y sonido para Carla Casanovas y Roc Mateu. Los premios le vendrán muy bien de cara a su reestreno esta temporada en el Teatre Tívoli a partir de febrero.

Un momento de 'Ànima' / David Ruano

'El dia de la marmota', estrenada en el Teatre Coliseum, se llevó dos galardones: el Butaca a la Mejor actriz para Diana Roig y el de escenografía para Enric Planas.

En danza el premio a Mejor coreografía fue para Àngel Duran por 'Monument'. Maria Campos triunfó en la categoría de Mejor intérprete femenina de danza por 'Natural order of things' y Alejandro Fuster como Mejor intérprete masculino de danza por 'La quijá'.

Otros aplaudidos títulos como 'La tercera fuga', de Victoria Szpunberg, que tenía 10 nominaciones, se ha ido de vacío. Aunque el mejor premio siempre es un teatro lleno y gente aplaudiendo. Y eso sí lo tuvo en el TNC.