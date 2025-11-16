¿Qué fue de Sailor y Lula? La saga escrita por Barry Gifford regresa en ocho novelas de estética 'pulp', dos de ellas inéditas en España

Barry Gifford (Chicago, 1946) fue un autor popular en España en los años 90, al menos todo lo popular que puede ser un autor raro entre los raros, con casi una decena de libros publicados en Alianza, Anagrama, Plaza & Janes y Destino en esa década. 'Corazón salvaje', la adaptación de David Lynch de su primera novela del ciclo protagonizado por Sailor Ripley y Lula Pace Fortune, le puso en órbita. 'Perdita Durango', otra entrega de la saga, aunque más bien es un 'spin-off', también fue llevada al cine, por Álex de la Iglesia. Ambas se editaron en España, al igual que el volumen 'La vida desenfrenada de Sailor y Lula', que agrupaba cuatro novelas cortas ('Las vacaciones de Sailor', 'Sultanes de África', 'El beso de Consuelo' y 'Un mal día para el hombre leopardo').

Después, no supimos nada más de la arrebatadora pareja, como si se la hubiera tragado la oscuridad del sur de Estados Unidos que en forma de chiflados peligrosos se empeña en perturbar su vida familiar cada dos por tres. Episodios que por otro lado fortalecen el amor de Sailor y Lula. Y con la llegada del siglo XXI, supimos cada vez menos de Gifford, y no porque dejara de escribir. Enigmas de la industria editorial.

Dos novelas inéditas

Hay dos buenas noticias. Una es que la editorial Dirty Works ha empezado a publicar con periodicidad mensual (parones en diciembre y abril) la saga completa de Sailor y Lula. La otra es que la saga completa, ocho novelas en total, incluye dos inéditas en España.

La primera de las inéditas, séptima de la serie y prevista para mayo de 2026, es 'La imaginación del corazón' (2007). En ella, Lula, viuda, y su amiga de toda la vida, Beany Thorm, emprenden un viaje "en plan Thelma y Louis octogenarias" de Carolina del Norte a la Nueva Orleans devastada por el huracán Katrina para visitar a Pace, el hijo de Sailor y Lula, avanza Javier Lucini, reponsable junto con Nacho Reig de Dirty Works.

La segunda, octava y última de la serie y prevista para junio de 2026, es 'La senda del jaguar' (2015), en la que Pace, con casi 60 años, se retira a una cabaña a reflexionar y a escribir la historia de sus padres. "Me voló la cabeza descubrir que el narrador de todas las novelas era él", dice Lucini.

Las portadas de 'Corazón salvaje', 'Perdita Durango' y 'Las vacaciones de Sailor', las tres novelas publicadas hasta ahora de la saga de Sailor y Lula / El Ciento / Dirty Works

Traducciones nuevas

Las traducciones de los títulos ya publicados son nuevas de arriba abajo y las firma Lucini. "Había inexactitudes, expresiones cuyo significado se perdía y desapariciones misteriosas de texto", señala. ¿Desapariciones misteriosas de texto? "Por ejemplo, en partes sobre béisbol". Algunas notas, pocas, aclaran locuciones del habla popular y referencias culturales.

Barry Gifford, en Madrid, en 2001 / David Castro

Las portadas de los libros, que no llegan a ser de bolsillo pero casi, están ilustradas en color por Antonio Jesús Moreno, 'El Ciento' de nombre artístico. El conjunto tiene un aire 'pulp' y se aleja de la marcada estética en negro y banco de Dirty Works. "Por un lado, cumplimos diez años y necesitábamos un meneíllo -cuenta Lucini-. Por otro lado, el éxito de 'Blackwater' y lo que hizo Gifford con la editorial Black Lizard Books [en la que en los 80 rescató del olvido a autores 'noir' como Jim Thompson, David Goodis o Charles Willeford] nos animaron a tirar por ahí".

Destinados a encontrarse

Dirty Works y Gifford estaban destinados a encontrarse. La editorial toma el nombre de la primera novela de Larry Brown, autor insignia de la casa y amigo de Gifford, que le dedica varias páginas en 'La senda del jaguar'. De modo que el escritor se ofreció a colaborar en lo que fuera necesario en cuanto Lucini y Reig firmaron el contrato con su agencia. "Le encantó nuestro catálogo", informa Lucini. Enterado Carlos Zanón de la jugada de Dirty Works, quiso traer a Gifford a la próxima edición de BCNegra, festival que dirige, en febrero. La espalda y el médico del escritor desaconsejaron el viaje. Seguirán más obras de Gifford en Dirty Works. Posiblemente tras la serie de Sailor y Lula venga el rescate de 'Gente nocturna'.

"Teníamos claro que para las personas que leyeron a Gifford en los 90, nuestra saga completa de Sailor y Lula iba a resultar atractiva -expone Lucini-. Lo bueno es que también hay quien la está descubriendo. Nunca habíamos facturado tanto como con las tres novelas que hemos publicado hasta ahora ['Corazón salvaje', 'Perdita Durango' y 'Las vacaciones de Sailor'].