Rosalía publica todas las letras de 'Lux' entre rumores de una gira inminente

Rosalía ha publicado este domingo un vídeo en YouTube con las letras de su nuevo álbum 'Lux', con el que ha recibido un apoyo generalizado de artistas y críticos y ha acaparado todos los focos a nivel internacional.

El cuarto álbum de estudio la artista catalana es el más escuchado del mundo en la última semana. Y tras una promoción muy particular, la cantante sigue generando 'engagement' entre los seguidores con un directo programado para este domingo en YouTube con todas las letras de su disco.

La expectación está alta este fin de semana entre sus seguidores ya que las cuentas de 'fans' 'LUXT0UR' y 'MOTOMAMlTOUR', muy cercanos a la artista, han publicado que mañana Rosalía anunciará oficialmente la gira de 'Lux', cuyas entradas saldrán en 'Preventa' este mismo viernes.

El precio de las entradas, según estas dos cuentas', estaran entre los 73 y 130 euros y el inicio de la gira será en marzo.