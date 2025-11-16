Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fechas de los conciertos

Rosalía publica todas las letras de 'Lux' entre rumores de una gira inminente

Las cuentas de 'fans' 'LUXT0UR' y 'MOTOMAMlTOUR', muy cercanos a la artista, han publicado que Rosalía anunciará este lunes oficialmente la gira de 'Lux', cuyas entradas saldrán en 'Preventa' este mismo viernes

Rosalía

Rosalía / Gtres

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Rosalía ha publicado este domingo un vídeo en YouTube con las letras de su nuevo álbum 'Lux', con el que ha recibido un apoyo generalizado de artistas y críticos y ha acaparado todos los focos a nivel internacional.

El cuarto álbum de estudio la artista catalana es el más escuchado del mundo en la última semana. Y tras una promoción muy particular, la cantante sigue generando 'engagement' entre los seguidores con un directo programado para este domingo en YouTube con todas las letras de su disco.

La expectación está alta este fin de semana entre sus seguidores ya que las cuentas de 'fans' 'LUXT0UR' y 'MOTOMAMlTOUR', muy cercanos a la artista, han publicado que mañana Rosalía anunciará oficialmente la gira de 'Lux', cuyas entradas saldrán en 'Preventa' este mismo viernes.

Noticias relacionadas y más

El precio de las entradas, según estas dos cuentas', estaran entre los 73 y 130 euros y el inicio de la gira será en marzo.

TEMAS

  1. The New York Times' dicta sentencia sobre el nuevo disco de Rosalía con una sola frase
  2. La Policía investiga si la agresión de un compañero de residencia causó la muerte de Encarnita Polo
  3. ‘Cazadores de imágenes’: Silvia Abril, Mario Vaquerizo y Arturo Valls buscan las fotografías más impresionantes de animales salvajes
  4. De repente llega la serie, arrasa y te traducen a 10 idiomas más': cómo Netflix cambió el mundo del libro
  5. Javier Castillo lleva 'El cuco de cristal' a Netflix: 'Es una serie sobre las emociones más primarias
  6. El fenómeno Oques Grasses, autenticidad, comunidad y 'bolacos' para llenar cuatro veces el Estadi Olímpic: 'No había visto nunca nada parecido
  7. Lux' arrasa en su primera semana: Rosalía desbanca a Taylor Swift y se convierte en el álbum más escuchado del mundo
  8. Roxette y la 'gran aventura' de seguir adelante sin Marie Fredriksson

Rosalía publica todas las letras de 'Lux' entre rumores de una gira inminente

Rosalía publica todas las letras de 'Lux' entre rumores de una gira inminente

Oques Grasses: ansiedad, catalanidad, ‘FOMO’ y algo más

Oques Grasses: ansiedad, catalanidad, ‘FOMO’ y algo más

Comienza el Ice Festival en Madrid con esculturas de hielo de artistas de todo el mundo

Comienza el Ice Festival en Madrid con esculturas de hielo de artistas de todo el mundo

Comienza el Ice Festival en Madrid con esculturas de hielo de artistas de todo el mundo

Comienza el Ice Festival en Madrid con esculturas de hielo de artistas de todo el mundo

‘Todos los lados de la cama’ o la reeducación sexual de los adultos

‘Todos los lados de la cama’ o la reeducación sexual de los adultos

¿Qué fue de Sailor y Lula? La saga escrita por Barry Gifford regresa en ocho novelas de estética 'pulp', dos de ellas inéditas en España

¿Qué fue de Sailor y Lula? La saga escrita por Barry Gifford regresa en ocho novelas de estética 'pulp', dos de ellas inéditas en España

Rafael Canogar: "No hay derecho a que en España se pague el 21% de IVA por comprar arte"

Rafael Canogar: "No hay derecho a que en España se pague el 21% de IVA por comprar arte"

Grammy Latinos 2025: Aitana hace historia en Las Vegas y descubre la sorprendente verdad sobre el dinero del premio

Grammy Latinos 2025: Aitana hace historia en Las Vegas y descubre la sorprendente verdad sobre el dinero del premio