Comienza el Ice Festival en Madrid con esculturas de hielo de artistas de todo el mundo

El Parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz (Madrid) acogerá hasta el 6 de enero la exposición de 10 esculturas de hielo realizadas por otros tantos equipos llegados de diferentes países del mundo para participar en el Ice Festival del municipio, dedicado en esta cuarta edición a 'Héroes y Villanos'. Dominika Jarczok (Polonia) y Ji Huailong (China), con su escultura Bat Heroine, han resultado los ganadores del primer premio de 10.000 euros.

Se trata de la única competición internacional de escultores de hielo que se celebra en España, en la que han participado competidores procedentes de Siberia, Japón, Canadá, China, Polonia, Francia, Filipinas, Indonesia, Mongolia, Tailandia, Ucrania y Argentina.

Todos ellos han tenido una semana para crear su figura a partir de 25 bloques de hielo de 125 kilos cada uno que han dado forma en un espacio de 25 metros cuadrados. En total, se han utilizado un millar de bloques de hielo que han superado las 100 toneladas de peso.

Juan Carlos Arellano, campeón de Europa en 2014, se ha encargado de la dirección del evento. "Este año hemos incorporado el hielo de colores, una cosa muy poco vista y que a este volumen nunca se había hecho en Europa", subraya. Este escultor de hielo también remarca la presencia de un invitado especial, el japonés Junichi Nakamura, considerado el mejor escultor de hielo del mundo por su originalidad y capacidad para trabajar el agua en estado sólido, acompañado por su compatriota Shinichi Sawamura.

De esta manera, pequeños y grandes podrán apreciar estas esculturas gélidas de personajes como Iron Man, Batman, Ultron y Vision, y poderse hacer una foto con el cuerpo de Spiderman congelado o sentado junto a Thanos.

Los ganadores: Bat Heroine, Lobezno y Bola de Dragón Z

El jurado ha evaluado las obras según criterios de precisión, proporción y expresión artística, y ha otorgado el primer premio, dotado con 10.000 euros, al equipo integrado por Jarczok y Ji. En segunda posición ha quedado el equipo filipino, formado por Angelito Baban y Victor Dagatan, que se llevará 7.500 euros con su escultura de Lobezno. Los 5.000 euros del tercer puesto han ido a parar a la pareja también filipina de Antonio Baisas y Ross Baisas, con su obra de Bola de Dragón Z.

Para conservar las esculturas se ha diseñado una instalación especial que mantiene un ambiente glaciar hermético, capaz de mantener las obras intactas durante todo el festival. La iluminación de Juanjo Llorens, galardonado con algunos de los premios más prestigiosos del panorama escénico, según el Ayuntamiento de Torrejón, dotará de vida y color a cada escultura, generando una experiencia inmersiva y multicolor. El Consistorio también ha señalado que el Ice Festival se ha consolidado como "un evento de referencia mundial en este arte efímero, cautivando a más de 360.000 visitantes en sus ediciones anteriores".