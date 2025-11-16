Los castells convierten el MNAC en una Festa Major por los 15 años del reconocimiento como Patrimonio de la Unesco

El mundo casteller ha conmemorado el 15º aniversario de la proclamación como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en una gala en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) con más de 400 invitados. La sala oval imitó una Fiesta Mayor con construcciones de los Castellers de la Vila de Gràcia y del Poble-sec.

En el acto se destacó la importancia cultural del hecho casteller, que moviliza altruistamente a más de 13.000 personas como una expresión "única" y como "motor social". "El reconocimiento es muy importante y ahora depende de nosotros mantenerlo vivo", declaró el presidente de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), Albert Torres, a la ACN.

El recuerdo de aquel 16 de noviembre de 2010 marcó un acto en la sala principal del museo que tuvo un tono humorístico, presentado por la periodista Laura Grau y el humorista Marc Sarrats. En este sentido, simularon un informativo del año 2125 de la cadena imaginaria 'Tele Castells', organizaron un 'roast' contra los castells y se pasearon entre el público para hacer un test sobre otras culturas reconocidas por la Unesco.

El 'boom' casteller

Por otra parte, los presentadores recordaron los orígenes de los castells con el Ball de valencians a finales del siglo XVIII, la primera edad de oro con construcciones de nueve en el siglo XIX, el periodo de decadencia y el impacto de la dictadura, y el 'boom casteller' de los años 90, con la incorporación de la mujer y los primeros castells de gama extra, que culminó con la denominación como Patrimonio Inmaterial de la Unesco en 2010.

Los castells convierten al MNAC en una Fiesta Mayor por los 15 años del reconocimiento como Patrimonio de la Unesco / Aina Martí / ACN

Entre los más de 400 invitados había miembros del mundo casteller, así como autoridades como el presidente del Govern, Salvador Illa, el presidente del Parlament, Josep Rull, o la consellera de Cultura, Sònia Hernández. También se encontraban autoridades locales con alcaldes y concejales de municipios con colles como Valls, Vilafranca del Penedès o Barcelona, y otras agrupaciones de muestras de cultura popular del país.

Según detallaron en varios vídeos, el reconocimiento rubricado en Nairobi en 2010 no solo destacó la singularidad de esta tradición centenaria, sino también sus valores y el trabajo coordinado de adultos y niños. "No todos desarrollan la misma función, pero todos son igual de importantes, todos son colla", señalaron los audiovisuales preparados por la Coordinadora.

El acto, incluido dentro de la campaña "Som Patrimoni. Som castells", resaltó la capacidad de evolución del hecho casteller. "Sin cambios como la inclusión de las mujeres castelleras, muchos de los castells actuales no se habrían podido lograr", apuntó uno de los vídeos promocionales. "Las colles son un espacio de acogida donde se invita a todos a participar, independientemente de su edad, procedencia o condición física", insistieron.

Un impulso al mundo casteller

Además, también reivindicaron la "rivalidad sana" que impulsa a mejorar cada día y, al mismo tiempo, destacaron el carácter altruista del casteller, que avanza "gracias a la pasión, el compromiso y el sacrificio de sus miembros". "Los castells son los poetas sin versos de Catalunya; comparten los valores del país que a la mayoría de los catalanes nos gustaría ser", recitó uno de los vídeos.

La gala se dividió en cinco bloques y contó con la interpretación de canciones vinculadas a los castells y tradicionales, interpretadas al piano y violonchelo por Anna Francesc y Núria Conangla. Entre las canciones se escucharon el "Ball de la Cibada", la "Muixeranga d'Algemesí" y el "Toc de vermut". Además, la actriz y escritora Estel Solé recitó un poema incluido en el poemario "Ulls alçats".

En la fiesta final actuaron conjuntamente los castellers del Poble-sec y de la Vila de Gràcia, con bailes de 'bastons', el Ball de valencians de Tarragona, el Bou de Mar de Badalona, la Vaca de Vacarisses, los Falcons de Barcelona, los Geganters de Sant Cugat, la Muixeranga de Barcelona, la Colla Borumballa y Cargols d'en Miquel de la Colla Gegantera de Calders.

El reconocimiento como Patrimonio Inmaterial y Cultural de la Unesco dio "un impulso" al mundo casteller, que ha consolidado las 100 'colles'. De hecho, en los años posteriores a la proclamación se vivió un boom casteller con más de 10.000 construcciones anuales, cuando en los años previos a 2010 la cifra rondaba las 6.500. Desde la histórica jornada en Nairobi, se han completado 135.751 castells, lo que supone un 49 % más que en los 15 años anteriores.