El PP eleva el conflicto de Sijena al Senado y exige a Sánchez la "devolución inmediata" de las pinturas

El Partido Popular presentará una moción en el Senado para exigir al gobierno de Pedro Sánchez que las pinturas murales de Sijena salgan de inmediato del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) -donde están depositadas desde 1940- y sean devueltas al monasterio de la localidad aragonesa. La proposición, que será debatida y votada en el pleno de la Cámara del próximo miércoles, insta a cumplir la "obligación de ejecutar las sentencias judiciales firmes" y proceder a la "devolución inmediata de las pinturas murales de la sala capitular del Monasterio de Sijena a su legítimo propietario, que es Aragón".

La moción de los populares llama también a "adoptar todas las medidas necesarias, en coordinación con el MNAC, el Ministerio de Cultura y la Generalitat de Catalunya, para proceder sin más dilaciones a la devolución inmediata de las tres pinturas murales de la sala capitular del Monasterio de Sijena". El PP recalca que deben reintegrarse "a su legítimo propietario, en cumplimiento estricto de las sentencias judiciales firmes".

La iniciativa se aprobará previsiblemente, dado que los populares gozan de mayoría en el Senado. En su petición, piden también al Gobierno "denegar de plano al MNAC el informe técnico solicitado al Instituto de Patrimonio Cultural de España, dependiente del Ministerio de Cultura". A su vez, el PP exige al rjecutivo de Sánchez "ejercer, en el caso de que la Generalitat de Catalunya persista en las maniobras dilatorias o en el incumplimiento de la resolución judicial, las competencias que corresponden al Gobierno de España para garantizar la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo, incluyendo la aplicación de lo previsto en la Constitución, la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Sentencias "contundentes"

La moción del PP recuerda que las pinturas murales del Monasterio de Sijena, tras el incendio de 1936 durante la Guerra Civil, fueron trasladadas al entonces Museo de Arte de Cataluña, el actual MNAC. Los populares sostienen que la Generalitat ha intentado atribuirse la propiedad, sin título jurídico válido que ampare dicha posesión, según la formación. El PP recuerda que la cuestión ha sido objeto de una extensa batalla judicial, "resuelta en favor del Monasterio de Sijena y de Aragón en múltiples instancias, con sentencias claras y contundentes". La última sentencia, dictada por el Tribunal Supremo, "declara de forma firme la titularidad aragonesa de las pinturas murales de la sala capitular y ordena su inmediata devolución", reseñan los conservadores.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, critica que, pese a la firmeza de estas resoluciones, la Generalitat ha seguido desplegando "maniobras dilatorias, incluso personándose en la fase de ejecución para impedir la entrega material de los bienes". "Estas prácticas suponen un abierto desafío al Estado de Derecho", alerta García, que opina que "el Gobierno de España no puede permanecer pasivo". La popular también exige a Sánchez que "deje de hacer oídos sordos a la Justicia y cumpla con los mandatos judiciales". "Sánchez ha entrado en pánico porque el pacto Frankenstein se deshilacha y ha puesto la máquina de cesiones al independentismo a pleno rendimiento, aunque eso suponga llevarse por delante decisiones judiciales y obviar lo que dicen los tribunales de Justicia", apostilla la portavoz.