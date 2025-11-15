Rodaje
Ripoll, 2017: pésimo lugar y momento para un adolescente hijo de catalana y marroquí en zozobra identitaria
'L'escletxa', dirigida por Àlex Lora, aborda "la identidad, los prejuicios y el paso de adolescente a adulto" con los atentados del 17A y el 1O como telón de fondo
Con los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 y el referéndum sobre la independencia de Catalunya del 1 de octubre del mismo año como telón de fondo, Pol Khaled, un adolescente de madre catalana y padre marroquí y ausente, busca su identidad. Vive en Ripoll, no el mejor sitio para estar en ese momento en su situación de zozobra.
Younes Tisguiti, nacido en Vic hace 20 años y con un grado superior en Administración de Fincas, interpreta a Pol Khaled en 'L'escletxa', película dirigida por Àlex Lora (autor del largometraje de ficción 'Unicorns' y el largometraje documental 'El cuarto reino', así como varios cortos premiados) que está en sus últimos días de rodaje. "Vi un anuncio del 'casting' en un bar y me presenté", dice Tisguiti, sin experiencia actoral previa. Estamos en el pequeño salón decorado al estilo marroquí de un piso de Cornellà, donde el viernes pasado se rodaba 'L'escletxa'. El actor conoce muy bien "pequeños matices del día a día" de su personaje.
El color de la piel
"La identidad es el tema principal de la película, que también aborda los prejuicios o el paso de 'teenager' a adulto", señala Lora. "El protagonista es catalán, pero para algunas personas el color de su piel dice que no es catalán", agrega. En efecto, 'L'escletxa' explora el arco que va de la integración a la inadaptación de los migrantes.
Tisguiti estaba en Marruecos el 17A. Lora, que vive en Nueva York, estaba en Ripoll. Había ido para que sus padres conocieran al primer hijo del cineasta, de dos meses. "Me quedé en 'shock'. En la tristeza y el dolor, se metió a todos los magrebís en el mismo saco", expone Lora, con conocidos en el entorno de los miembros de la célula terrorista forjada en Ripoll. En la capital del Ripollès gobierna ahora Sílvia Orriols, presidenta de Aliança Catalana, partido con un discurso de rechazo frontal a la inmigración. "La herida no se ha cerrado, Ripoll está muy dividido", señala el director. En cualquier caso, consiguió permiso para rodar en Ripoll.
El título inicial de la película era 'Entre la pedra i el martell'. A Lora le gusta más 'L'escletxa', que tanto puede referirse a la grieta o brecha entre culturas, adolescencia y adultez, madre e hijo, independentismo y constitucionalismo...
Marruecos no existe
Anna Alarcón ('Desayuna conmigo', 'Mamífera') estaba de vacaciones en Vietnam el 17A. La actriz interpreta a la madre de Pol Khaled, al que cría sola en Ripoll desde que el niño tiene ocho años. "Mi personaje representa la identidad catalana -cuenta-. Considera que su hijo es catalán y lo educa en la cultura catalana. Marruecos no existe". El tiro le sale por la culata: Khaled abraza la fe musulmana.
Ha llegado el momento de hablar en la ficción cinematográfica del 17A. 'Cronos', dirigida por Fernando González Molina y también en fase de rodaje, se perfila como una reconstrucción de la operación desplegada por la policía catalana para capturar al autor del atropello múltiple de la Rambla, cinco días de tensión máxima no solo en los Mossos d'Esquadra, sino también en los gobiernos y los medios de comunicación. Este atentado y el de Cambrils son solo "contexto" en 'L'escletxa', en palabras de Lora, y se tratan con "respeto y cuidado".
Suscríbete para seguir leyendo
- La revuelta' gana el pulso (con récord) a 'El hormiguero' con Rosalía
- Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
- En ningún caso imaginamos que sería motivo de polémica': la Escolania de Montserrat se sacude las críticas por cantar en castellano en el disco de Rosalía
- The New York Times' dicta sentencia sobre el nuevo disco de Rosalía con una sola frase
- Rosalía luce su formación clásica en 'Lux': ''En su manera de cantar se notan unos conocimientos musicales profundos, como en los Beatles
- Rosalía en 'La revuelta' y Andy en 'El Hormiguero', hoy en directo: última hora del programa de David Broncano y Pablo Motos
- Entradas para el concierto de despedida de Oques Grasses en Barcelona: cuándo y dónde comprar
- ‘Cazadores de imágenes’: Silvia Abril, Mario Vaquerizo y Arturo Valls buscan las fotografías más impresionantes de animales salvajes