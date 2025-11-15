La OBC triunfa en Hamburgo

Una gran ovación con el público en pie premió el magnífico concierto de la OBC en la Elbphilharmonie, impresionante auditorio de Hamburgo. Nada más acabar el 'Bolero' de Ravel, los espectadores se levantaron casi al unísono y ofrecieron uno de esos aplausos intensos que hacen historia el viernes. La extraordinaria claridad del sonido de la sala permitió captar todos los matices de la obra del compositor francés que tan bien conoce Ludovic Morlot, director de la OBC, que estuvo soberbio. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, fue testigo del éxito de la orquesta que está de gira por Alemania.

Morlot siempre ha defendido crece con dos cosas: giras y grabaciones. Con él han emprendido la grabación de la integral de Ravel. El 'Bolero', que la OBC ya ha grabado pero aún no ha publicado, forma parte de un conjunto de seis álbums que en 2027 acabará con la edición de los dos últimos. Por ahora está dando muchas alegrías a la orquesta, no solo por los aplausos que recibe cuando interpreta a Ravel -en su debut en la Philarmonie en 2024 también incluyó obras suyas- sino por las maravillosas críticas del segundo álbum que ha sido nominado como mejor grabación en los International Classical Music Awards (ICMA).

"Es la mejor versión del 'Bolero' que he escuchado aquí", aseguró Christopher Lieben-Seutter, responsable de la Elbphiharmonie a Víctor Medem, nuevo director de L'Auditori en sustitución de Robert Brufau, que tampoco quiso perderse el concierto y vino desde Estocolmo donde desde verano capitanea el famoso Konserthuset y su Orquesta Real Filarmónica. Los músicos de la OBC también se retiraron felices, especialmente Marc Pino, solista de percusión que saludó exultante desde el podio del director al acabar. El sonido de su tambor abrió esta popular pieza cuyo marcado e implacable ritmo va aumentando en dinamismo a lo largo de los 15 minutos que dura la obra.

La soprano Núria Rial durante su actuación con la OBC en Hamburgo. / Sophie Wolter

La OBC abrió la velada con la 'suite' de la ópera 'The magic opal', opereta inglesa de Isaac Albéniz con influencias de las corrientes europeas de finales del XIX con la que Morlot casi bailó por momentos de tan entregado que estaba. Después salió a escena la soprano Núria Rial cuya aterciopelada voz desgranó las poéticas canciones de Frederic Mompou vestidas con fantásticos arreglos orquestales de Albert Guinovart que abrió con 'Damunt de tú només les flors' y cerró 'Aureana do Sil'. Se añadió después, un breve y alegre tema de Robert Gerhard inspirado en una canción popular catalana que rompió el clima creado hasta entonces.

Éxito de 'Pluja'

La segunda parte del programa, marcadamente francesa abrió una ensoñadora versión de 'Preludio a la siesta de un fauno' de Debussy, donde brilló Francisco López Martín, primer flauta de la OBC. La cohesión y buen nivel del conjunto catalán se hizo palpable también en las otras dos obras piezas del programa.

El público siguió con interés 'Pluja', una nueva obra de Miquel Oliu inspirada en un poema de Antoni Clapés con efectos sutiles de la percusión. Y se entusiasmó con el 'Bolero'.

"La segunda parte nos ha encantado. Muy interesante la obra contemporánea que se escuchaba el viento y la lluvia", decían unas jóvenes treintañeras a la salida del concierto en referencia a la obra de Miquel Oliu, 'Pluja'. Un grupo de abonados de la Elbphirharmonie destacaron la calidad de la orquesta. "Nos ha encantado la orquesta, también la soprano", dijeron. "Es fantástica la obra contemporánea que hemos escuchado, especialmente la manera como empieza. No sabíamos mucho de la música catalana y nos ha encantado". Oliu, por cierto, alucinó también con los calurosos aplausos recibidos. En Stuttgart donde empezó la gira de la OBC que este sábado termina en Düsseldorf, la respuesta no fue la misma. En la Elbphilarmonie se escucharon perfectamente todos detalles de esta pieza de Oliu que compuso tras el último periodo de severa sequía en Catalunya.

El concierto forma parte del Foco Catalunya que el auditorio alemán dedica a la música y artistas catalanes. Todos los conciertos han generado mucha curiosidad y agotado casi todas las localidades. Hasta la actividad que ofreció la Cobla Sant Jordi para aprender a bailar sardanas se llenó de entusiastas alemanes que hicieron dos grandes 'rotllanes' en la plaza cubierta en el piso 8 de este icónico edificio situado en el puerto de Hamburgo.

Alemanes bailando sardanas con la música de la Cobla Sant Jordi-Ciuta de Barcelona. / Marta Cervera

Jordi Savall abrió la semana catalana de música catalana en Hamburgo el miércoles con el 'Llibre vermell de Montserrat' dirigiendo Hespèrion XXI y La Capella Reial de Catalunya. También han participado Chicuelo y Marco Mezquida junto al percusionista Paco de Mode que presentaron su tercer disco 'Del alma', una fusión entre flamenco y jazz. El dúo Tarta Relena, fue muy aplaudido el viernes por la noche en la Sala Pequeña donde hechizaron cantando en catalán, castellano, latín, italiano, griego clásico y judeoespañol.

Este sábado el Cor Cambra del Orfeó Català dirigido por Xavier Puig será protagonista y el domingo Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral pondrán el sello de oro al Foco Catalunya en Hamburgo con la presentación de su disco.