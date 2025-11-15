La fiebre por los Labubu llegará a los cines: Sony ya tiene los derechos de este muñeco viral

El Labubu, un muñeco peludo con cara de monstruito y dientes afilados, podría pasarse a la gran pantalla. Esa es la intención de Sony Pictures, que según ha avanzado la revista cinematográfica The Holywood Reporter, se ha hecho con los derechos audiovisuales del muñeco con el objetivo de hacer una película e incluso una franquicia.

La fiebre por obtener este peluche se ha extendido por prácticamente todo el mundo, con colas por adquirirlo en sitios como Pekín, Nueva York o Londres, también en España. Los creadores del fenómeno, la empresa china Pop Mart, surgida en 2010, ya es una de las jugueteras más valiosas del mundo gracias al Labubu, con más de 570 establecimientos y 2.500 'robotiendas' o máquinas expendedoras interactivas en el mundo.

Todo un fenómeno mundial

Comercializados por primera vez en 2019, los labubus se han convertido en un fenómeno en estos últimos años. Parte del éxito se cimienta en que se venden mediante "cajas sorpresa", sin que los compradores sepan cómo es el muñeco hasta abrir el paquete. Además, celebridades y artistas de K-pop coreanos empezaron a utilizarlos como accesorio.

Según The Holywood Reporter, todavía no hay ningún productor o director de cine relacionado con el proyecto que pretende llevar el Labubu al mundo del cine, pues el acuerdo para comprar los derechos se ha rubricado esta misma semana. Es pronto también para saber si el filme será animado o en formato 'live action'.