De las delicias pop de Squeeze a la elegancia del ‘crooner’ Nick Lowe en una exquisita primera edición del Feroe Festival

Un nuevo festival ha nacido, el Feroe, y con la vocación de ser distinto: cartel ajeno a las modas, con raíces, del pop de autor a la mixtura con carácter. Lo coronaron este sábado Squeeze y Nick Lowe, que pasearon estilo, finura y excelentes canciones. La muestra volverá el año que viene, confirmaba a este diario su director, Albert Puig, convencido de que, en la agenda barcelonesa, hay espacio para una propuesta ajena al márketing de la ‘experiencia’ y los guiones estresantes.

El clímax de este sábado lo puso Squeeze, debut en España tras cinco décadas de trayectoria. Hijos del tránsito del pub rock a la new wave, en los 70, estos británicos (Glenn Tilbrook y Chris Difford en primer plano) impresionaron con su pop pulcro y elegante, de imaginativas líneas melódicas, en frondosa formación de octeto. Un placer, dejarse llevar por ese cancionero con un punto imprevisible, que sigue creciendo (dos temas de ‘Trixies’, su próximo álbum) y que reservó pliegues soul y giros barrocos, suaves armonías vocales y el trote ska-jazz de ‘Cool for cats’. No faltaron sus trofeos: ‘Up the junction’ ‘Pulling mussels (from the shell)’ y ‘Tempted’.

Mezcla con excelencia

Antes, Nick Lowe ofició de ‘crooner’ con su combo enmascarado a la mexicana, Los Straitjackets. Rock and roll melodioso con ecos ‘vintage’ y baladismo ‘sixties’. De mayores hay que ser como él: hecho un pincel, entonando con excelencia sus hitos, como ‘Cruel to be kind’ y ‘(What’s so funny ‘bout), peace, love and understanding’ (en versión al ralentí).

Festival Feroe, concierto de Valerie June en el Poble Espanyol / FERRAN SENDRA

Valerie June, cantante algo estridente y fina guitarrista de Tennessee, al frente de su trío, hizo resonar ecos ancestrales en formas de blues viscoso, secuencias de trance sensorial o, empuñando el banjo, un rock’n’roll hecho a su medida.

El Feroe ya había brindado el viernes otro trío de delicias. En lo más alto, The Weather Station, con ese pop impresionista con roces ‘jazzie’, toques de saxo y flauta travesera, y la voz flotante de Tamara Lindeman, en la estela de Joni Mitchell (ese vaporoso ‘Thirsty’ final). The Jayhawks ofrecieron uno de sus eficaces bolos de código ‘Americana’ entre el brío rockero y la dulzura de las armonías vocales, citando clásicos como ‘Blue’, deslizando la inédita ‘Kingston girl’ y cerrando con una pletórica (pese a su título malrollero) ‘Bad time’, de Grand Funk Railroad. Y cerró el sueco The Tallest Man on Earth, con su don de digitar con precisión la guitarra mientras no para de moverse. Histriónico, pero con buenas canciones (‘Love is all’, ‘The gardener’), el material en el que reposa el Feroe Festival.