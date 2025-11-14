Oques Grasses anuncia dos nuevos conciertos de despedida en el Estadi Olímpic

El grupo catalán Oques Grasses ha anunciado dos nuevas fechas para despedirse de su público en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Los nuevos conciertos serán los días 5 y 7 de octubre de 2026, que se suman a las dos fechas anteriores, el 9 y 10 de octubre, que ya tienen todas las entradas agotadas.

"Ahora sí que sí. Queremos despedirnos de todo el mundo, y también de ti", ha compartido la banda en su perfil de Instagram, que abandonará los escenarios tras una trayectoria de más de una década. Las entradas, con un precio entre 35 y 60 euros, estarán disponibles el lunes a las 12 horas en la web de The Project.

Este viernes al mediodía ya constataban con incredulidad la situación que vivían y abrían la puerta a una nueva fecha. "Esto está siendo una locura, pensaremos la manera de poder despedirnos de todos", dijeron en una publicación en Instagram, avanzando que dirían "cosas muy pronto".

Por ahora, Oques Grasses ya ha vendido un total de 110.000 entradas, 55.000 por cada uno de los días. Para el primer concierto, que se puso a la venta el del 10 de octubre, se vendieron todas las entradas en 21 minutos. Y este viernes, la banda liderada por Josep Montero ha logrado una nueva marca para la segunda fecha: 19 minutos.

Los osonenses han batido todos los récords para un grupo en catalán, una hazaña solo al alcance de artistas y grupos internacionales de renombre como Coldplay, la única banda que hasta ahora ha conseguido llenar cuatro fechas en el estadio barcelonés.

El pasado domingo el grupo anunció su despedida a través de una emotiva carta en su perfil de Instagram. "Ha habido momentos buenos y momentos más duros, pero sabemos que ha valido la pena. Esperamos haber estado a la altura", expresaron los integrantes de Oques Grasses. "Por amor empezó y por amor se termina", añadieron.