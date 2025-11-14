¿A qué hora salen las entradas para el segundo concierto de despedida de Oques Grasses y dónde comprar?

Después de agotar en tan solo 21 minutos, todo un hito, las 55.000 entradas para su concierto de despedida en el Estadi Olímpic Lluís Companys, el grupo de Osona Oques Grasses ha confirmado que hará un segundo concierto justo el día antes, el 9 de octubre de 2026. Las entradas del segundo concierto se ponen a la venta este mismo viernes.

Una nueva oportunidad, pues, para los fans que no consiguieron entradas para el concierto de despedida del grupo, que se baja de los escenarios tras 14 años de carrera. Así, aquellos que lo deseen, podrán despedir al grupo en su penúltimo concierto, también en el Estadi Olímpic.

¿Dónde y cuándo se pueden comprar?

Las entradas del penúltimo concierto de Oques Grasses salen a la venta este viernes a las 12h. Y, al igual que ocurrió con el último concierto del 10 de octubre, se adquieren a través de la web de la promotora, The Project.

Hasta 20 entradas por persona

El propio grupo anunció esta segunda fecha en Instagram, explicando que habían hecho posible esta nueva fecha. El promotor del concierto, Tito Ramoneda, explicó en RAC1 que este segundo concierto no estaba previsto. Viendo la expectación generada y la rapidez con la que se agotaron las entradas, claro, empezaron a trabajar la segunda fecha.

Para este segundo concierto también se podrán comprar hasta 20 entradas por persona. Una cifra alta que no ha gustado a muchos usuarios, que creen que favorece a los que compran entradas para luego revenderlas. El promotor argumentó que priorizan que los grupos de fans puedan comprarlas todos juntos y que, al fin y al cabo, la reventa ilegal acaba existiendo de todas formas debido a los robots informáticos.