Nueva marca de Oques Grasses: agota en 19 minutos las entradas de su segundo concierto de despedida en el Estadi Olímpic

Oques Grasses se despedirá de su público el 9 y 10 de octubre con dos, sí, dos, Estadi Olímpic Lluís Companys llenos. Eso son 55.000 entradas vendidad por cada uno de los días, un total de 110.000. Los osonenses han batido todos los récords agotando en pocos minutos todas las localidades de los dos conciertos programados en el Estadi Olímpic, una hazaña solo al alcance de artistas y grupos internacionales de renombre como Coldplay o Bruce Springsteen.

Si para el primer concierto que se puso a la venta, el del 10 de octubre, se vendieron todas las entradas en 21 minutos, este viernes la banda liderada por Josep Montero ha logrado una nueva marca: 19 minutos. Un hecho histórico para la música en catalán. Con miles de personas aún en la cola virtual para comprar billetes, a esta hora no se contempla una tercera fecha.