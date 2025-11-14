Rodaje en marcha
La historia de Sau inspira un ‘biopic’ "lo más fiel posible a la realidad"
La película ‘Els de Sau’, primer largo de Elisabet Terri, recrea la peripecia de los autores de ‘Boig per tu’ con Guim Puig en el papel de Carles Sabater y Pol Monen en el de Pep Sala, y su estreno se prevé para mediados de 2026
Entramos en la Monumental y la vista se nos va hacia un par de carteles de la gira de 1992 de Sau. ¿Hemos entrado en el túnel del tiempo? El equipo ‘Els de Sau’ rueda escenas para recrear uno de los conciertos más importantes del extinto grupo, el del álbum ‘Concert de mitjanit’. “Reconstruimos el camerino, tenemos los instrumentos que utilizó Pep Sala y a técnicos que trabajaban entonces con ellos”, explica la directora del filme, Elisabet Terri.
‘Els de Sau’ es un ‘biopic’ que se estrenará "antes del próximo verano o justo después" y que nace de su conexión emocional con la banda. “Cuando Carles murió [en 1999], yo tenía 16 años. La noticia me impactó, me puse a llorar y cogí el recorte de un diario y lo colgué en el corcho de mi habitación, y sigue allí”, cuenta. El proyecto no es un encargo, deja claro. “Sale de mí. Fui a buscar a Pep (Sala) y se lo planteé”. También puntualiza que “no es una película sobre Carles Sabater, sino sobre Sau, desde que se conocieron Carles, Pep y el mánager y letrista Joan Capdevila”.
Terri no se plantea este largometraje, el primero de su historial, como un acto de reivindicación, sino simplemente porque “tiene los elementos de una buena historia y con canciones muy chulas que empujan a los personajes”. El propósito ha sido ser “lo más fieles posibles” a la realidad. Lo cual incluye reflejar el contraste entre “Pep, el músico, y Carles, que tenía una vertiente de actor muy importante".
La última noche
Sabater es evocado como el hiperactivo y el gran seductor que fue. “No paraba, tenía mil proyectos, quería caer bien y caía bien. Nadie me ha hablado mal de él”, explica. Se acoge a la tesis de Pep Blay en su libro del año pasado, ‘Carles Sabater, cor trencat’, en que fue esa vida ajetreada, el estrés, sumado a una arritmia cardíaca no detectada, lo que terminó con él. “En los 80 y 90, en el mundo de la música, la droga estaba ahí, no seamos naíf, pero él no era un drogadicto. Creo que, si no hubiera sufrido arritmias y no hubiera ido tan de culo, hoy todavía estaría con nosotros”. El filme recrea el último concierto, en Vilafranca, tras el cual falleció. “Hemos intentado hacerlo con mucho respeto”.
Guim Puig, actor visto en ‘Les de l’hockei’ e ‘Historias para no contar’, era todavía más joven cuando Sabater nos dejó: tenía dos años. “Pero sus discos sonaban siempre en el coche de mis padres”, cuenta. Se pone en la piel del cantante, en diálogo con Pol Monen, que hace de Pep Sala. “Me he fijado en sus gestos, esa calma en el escenario, cómo jugaba con las miradas... Dudé si tenía que imitarlo o coger elementos suyos que yo pudiera adoptar de una forma orgánica, y al final he hecho un híbrido, no una fotocopia”.
Hay cierta semblanza física entre ambos. “Me lo dicen desde que tenía 15 años, y ya entonces me gustaba”, ríe. En la película se recuperan registros cantados de Sabater, pero es él quien interpreta algunos temas en escenas como las de los ensayos. “Mi timbre no es alejado al suyo, cogí un profesor y hemos tratado de que sea parecido”, explica Guim Puig. Para él, recordar a Sau es pertinente “porque siempre es bueno recuperar cosas buenas del pasado, ya que hoy todo es muy efímero, y porque está bien poner el acento en una música en catalán y rockera”.
