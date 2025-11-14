Galardones de la música
Lista de ganadores de los Premios Grammy Latinos 2025
Bad Bunny agranda su huella, Alejandro Sanz sorprende y las barcelonesas Las Migas triunfan en los Latin Grammy 2025
AFP
El MGM Grand Garden Arena ha sido el impresionante escenario de la 26ª edición de los Latin Grammy que se han celebrado esta madrugada (hora española) en Las Vegas y que, aunque nuestros artistas -especialmente Raphael, galardonado como Persona del Año en una gala previa celebrada este miércoles 12 de noviembre-, aunque también Alejandro Sanz y Aitana, han tenido su protagonismo en la noche de la música latina, ésta ha tenido un nombre propio: Bad Bunny.
El puertorriqueño, que partía como el más nominado de la noche, ha sido el gran triunfador de los Grammy Latinos al recibir cinco gramófonos -Mejor álbum del año; Mejor canción urbana; Mejor álbum de música urbana; Mejor interpretación de reguetón; y Mejor interpretación urbana-, en una noche inolvidable en la que ha empatado a premios con el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso.
Álbum del Año
GANADOR: Debí tirar más fotos – Bad Bunny
- Puñito de Yocahu – Vicente García
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- Al romper la burbuja – Joaquina
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
- ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
- Caju – Liniker
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Raíces – Gloria Estefan
- Palabra de to’s (SECA) – Carín León
Mejor Nuevo Artista
GANADOR: Paloma Morphy
- Annasofia
- Juliane Gamboa
- Yerai Cortés
- Alleh
- Sued Nunes
- Camila Guevara
- Isadora Sofía Figueroa
- Ruzzi
- Alex Luna
Mejor Canción Pop
GANADOR: El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
- Te quiero – Nicole Zignago
- Bogotá – Andrés Cepeda
- Querida yo – Yami Safdie & Camilo
- Soltera – Shakira
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
GANADOR: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- De Maravisha – Tokischa y Nathy Peluso
- La Plena – W Sound 05 & Beele
- Roma – Jay Wheeler
- Capaz (Merengueton) – Alleh & Yorghaki
Grabación del Año
GANADOR: Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
- #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
- Ao Teu Lado – Liniker
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Baile inolvidable – Bad Bunny
- DTMF – Bad Bunny
- El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
- Lara – Zoe Gotusso
- Desastres Fabulosos – Jorge Drexler
- Si antes te hubiera conocido – Karol G
Canción del Año
GANADOR: Si antes te hubiera conocido – Karol G
- #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Veludo Marrom – Liniker
- Baile inolvidable – Bad Bunny
- DTMF – Bad Bunny
- Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
- El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
- Otra noche de llorar – Mon Laferte
- Bogotá – Andrés Cepeda
Mejor Canción Urbana
GANADOR: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Cosas pendientes – Maluma
- En La City – Trueno y Young Miko
- La Mudanza – Bad Bunny
- Xq Eres Así – Álvaro Díaz
Mejor Álbum de Música Urbana
GANADOR: Debí tirar más fotos – Bad Bunny
- Naiki – Nicki Nicole
- Underwater – Fariana
- Elyte – Yandel
- MPC – Papatinho
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
GANADOR: ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
- Alma De Reyna 30 Aniversario – Mariachi Reyna De Los Ángeles
- Mi Suerte Es Ser Mexicano – Pepe Aguilar
Mejor Álbum Tropical Tradicional
GANADOR: Raíces – Gloria Estefan
- Caminando Piango Piango – Orquesta Failde
- Malena Burke Canta A Meme Solis Vol. 1 – Malena Burke
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
GANADOR: ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz
- Cuarto Azul – Aitana
- Palacio – Elsa y Elmar
- Al romper la burbuja – Joaquina
- En Las Nubes Con Mis Panas – Elena Rose
Mejor Álbum Pop Tradicional
GANADOR: Bogotá - Andrés Cepeda
- Cursi – Zoe Gotusso
- Lo que nos faltó decir – Jesse & Joy
- Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall – Natalia Lafourcade
- Después de los 30 – Raquel Sofía
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
GANADOR: Veneka - Rawayana y Akapellah
- Orión (Sistek Remix) – Boza, Elena Rose & Sistek
- Ella Quiere Techno – Imanbek & Taichu
- Qqqq – Ela Minus
- Rulay En Dubai – Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
Mejor Interpretación Reggaeton
GANADOR: Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny
- Baja Pa’ Acá – Rauw Alejandro & Alexis & Fido
- Dile A Él – Nicky Jam
- Brillar – Lenny Tavárez
- Reggaeton Malandro – Yandel & Tego Calderón
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
GANADOR: Fresh - Trueno
- El favorito de mami – Big Soto & Eladio Carrion
- Parriba – Akapellah & Trueno
- Sudor Y Tinta – J Nia & Vakero
- Thc – Arcángel
Mejor Canción Cantautor
GANADOR: Cancionera - Natalia Lafourcade
- aeropuerto – Joaquina
- Amarte sin que quieras irte – Camilú
- Como Un Pájaro – Silvana Estrada
- Quisqueya – Vicente García
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
GANADOR: Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Mirada – Ivan Cornejo
- Leyenda – DannyLux
- Evolución – Grupo Firme
- Incómodo – Tito Double P
Compositor del Año
GANADOR: Edgar Barrera
- João Ferreira
- Pablo Preciado
- Mónica Vélez
- Ale Zéguer
Productor del Año
GANADORES: Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton
- Matheus Stiirmer
- Edgar Barrera
- Andres Torres
- Mauricio Rengifo
Mejor Canción Cantautor (compositores)
GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade
- aeropuerto – Joaquina
- Amarte sin que quieras irte – Camilú
- Como Un Pájaro – Silvana Estrada
- Quisqueya – Vicente García
Mejor Álbum Cantautor
GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade
- Dos Hemisferios – Alejandro y Maria Laura
- Relatos – Ale Zéguer
- Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana
- el cuerpo después de todo – Valeria Castro
Mejor Canción Tropical
GANADOR: Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
- Cariñito – Techy Fatule
- Venga Lo Que Venga – Fonseca y Rawayana
- Ahora O Nunca – Gilberto Santa Rosa
- Si Volviera Jesús – Victor Manuelle
- Nunca Me Fui – Fonseca & Rubén Blades
- La Foto – Luis Enrique
Mejor Álbum Merengue/Bachata
GANADOR: Novato Apostador – Eddy Herrera
- El más completo – Alex Bueno
- Milly Quezada - Live Vol. 1 – Milly Quezada
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
GANADOR: El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- La Jerarquía – Peter Manjarrés & Luis José Villa
- De Amor Nadie Se Muere – Karen Lizarazo
- Baila Kolombia – Los Cumbia Stars
- Son 30 – Checo Acosta
Mejor Canción Alternativa
GANADOR: #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
- (Sola) – Paloma Morphy
- Joropo – Judeline
- Siento Que Merezco Más – Latin Mafia
- El Ritmo – Bandalos Chinos
Mejor Álbum de Música Alternativa
GANADOR: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
- Daisy – Rusowsky
- TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA – Latin Mafia
- Para quien trabajas vol. 1 – Marilina Bertoldi
- Bodhiria – Judeline
Mejor Canción de Rock
GANADORES (EMPATE):• La Torre – RENEE• Sale El Sol – Fito Paez
- Legado – A.N.I.M.A.L
- TRNA – Ali Stone
- VOLARTE – Eruca Sativa
Mejor Álbum de Pop/Rock
GANADOR: Ya Es Mañana – Morat
- Vándalos – Bandalos Chinos
- Malhablado – Diamante Eléctrico
- Malcriado – Lasso
- El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín
- R – RENEE
Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea
GANADOR: Revolución Diamantina – Gabriela Ortiz (Gustavo Dudamel, LA Phil)
- Guitar Concerto – Giovanni Piacentini
- I Movimiento/II Movimiento – Marvin Camacho
Mejor Diseño de Empaque
GANADOR: Cuarto Azul – Christian Molina (Aitana)
- Cuba And Beyond – varios
- Gigante – Leiva
- Masters Of Our Roots – varios
- Por Esas Trenzas – Daniela Tomas
Mejor Álbum de Música Banda
GANADOR: 4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda
- 25 Aniversario (Deluxe) – Luis Ángel “El Flaco”
- Edición Limitada – Banda MS
Mejor Álbum de Música Infantil
GANADOR: Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos
- Buscapié – Luis Pescetti
- Jirafas – Rita Rosa
- Aventuras De Caramelo – Malibu
- Cenas Infantis – Palavra Cantada
Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa
GANADOR: Caju – Liniker
- Só Quero Ver – BK’ & Evinha
- Demoro A Dormir – Djonga ft. Milton Nascimento
- A Dança (Ao Vivo) – Mc Hariel & Gilberto Gil
- Barbie – Mc Tuto ft. Dj Glenner
Mejor Álbum de Rock
GANADOR: Novela – Fito Paez
- Luna en obras – Marilina Bertoldi
- Legado – A.N.I.M.A.L
- Gigante – Leiva
- A tres días de la tierra – Eruca Sativa
Mejor Álbum de Salsa
GANADOR: Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
- Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario
- Debut y Segunda Tanda Vol. II – Gilberto Santa Rosa
- Big Swing – José Alberto “El Canario”
- Mira Cómo Vengo – Isaac Delgado
Mejor Canción de Pop/Rock
GANADOR: Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- Ángulo Muerto – Leiva
- Lucifer – Lasso
- no llames lo mio nuestro – Joaquina
- Tu Manera De Amar – Debi Nova
- Un último vals – Joaquín Sabina
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
GANADORES (EMPATE):• Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC• Cuba And Beyond – Chucho Valdés & Royal Quartet
- Le Fleur De Cayenne – Paquito D’Rivera
- Luces y Sombras – Iván Melon Lewis Trio
- Golden City – Miguel Zenón
Mejor Álbum de Tango
GANADOR: En Vivo 20 años – Tanghetto
- Colángelo… Tango – José Colángelo
- Piazzolla Para Orquesta Típica – Orquesta Típica Daniel Ruggiero
- Milonguín – Giovanni Parra Quinteto
- Shin-Urayasu – Richar Scofano & Alfredo Minetti
- La Inevitable Tentación De Ir A Contramano – Sexteto Fantasma
Mejor Álbum de Música Flamenca
GANADOR: Flamencas – Las Migas
- Azabache – Kiki Morente
- Sangre Sucia – Ángeles Toledano
- KM.0 – Andrés Barrios
Mejor Álbum Folclórico
GANADOR: Joropango – Kerreke y Daniela Padrón
- #Anonimas&Resilientes – Voces Del Bullerengue
- Lentamente – Sílvia Pérez Cruz y Juan Falú
- Candombe – Julieta Rada
- Conjuros – Susana Baca
Mejor Álbum Cristiano en Español
GANADOR: Legado – Marcos Witt
- Coritos Vol. 1 – Israel & New Breed
- Exaltado – Marco Barrientos
- La Novia – Christine D’clario
- Aquí Estamos – Marco Vidal
Mejor Álbum Cristiano en Portugués
GANADOR: Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares
- Ton Carfi 20 Anos – Ton Carfi
- Onde Guardamos As Flores? – Resgate
- A Maior Honra – Julliany Souza
- Razão Da Esperança – Paloma Possi
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa
GANADOR: O Mundo Dá Voltas – Baianasystem
- Colinho – Maria Beraldo
- Reações Adversas – Tó Brandileone
- Quanto Mais Eu Como – Djonga
- Big Buraco – Jadsa
Mejor Video Musical Versión Corta
GANADOR: #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
- El Club – Bad Bunny
- Diamantes, Lágrimas e Rostos – BK’
- Cura Pa Mi Alma – Vera Grv
- Full Time Papi – Guitarricadelafuente
Mejor Video Musical Versión Larga
GANADOR: Papota (Short Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Mon Laferte, Te Amo – Mon Laferte
- Milton Bituca Nascimento – varios
- Iradoh – Hodari
- Lamento (Extended Cut) – Gaby Moreno
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
GANADOR: Puñito de Yocahú – Vicente García
- Calidosa – Mike Bahía
- Ilusión Óptica – Pedrito Martínez
- Bingo – Alain Pérez
- Fiesta Candelaria – Puerto Candelaria
Mejor Álbum de Música Sertaneja
GANADOR: José & Durval – Chitãozinho & Xororó
- Do Velho Testamento – Tierry
- Let’s Go Rodeo – Ana Castela
- Transcende – Lauana Prado
- Obrigado Deus – Léo Foguete
Mejor Álbum de Música Norteña
GANADOR: La Lotería – Los Tigres Del Norte
- El Plan & Manuel Alejandro – El Plan
- Pasado, Presente, Futuro – La Energía Norteña
- “V1V0” – Alfredo Olivas
- Frente A Frente – Pesado
Mejor Álbum de Música Tejana
GANADOR: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mia (Vol. 1/En Vivo) – Bobby Pulido
- 6 – Juan Treviño
- El Siguiente Paso – Marian y Mariel
- Reflexiones – Grupo Cultura
- Yo No Te Perdí – Gabriella
- Imperfecto, Vol. 2
Mejor Álbum Instrumental
GANADOR: Y El Canto De Todas – Rafael Serrallet
- Alma En Cuba – Ariel Brínguez & Melón Lewis
- Saga – Yamandu Costa
- Ida e Volta – Yamandu Costa
- Havana Meets Harlem – Harlem Quartet
Mejor Canción de Raíces
GANADOR: Aguacero – Luis Enroque y C4 Trío
- Como quisiera quererte – Natalia Lafourcade y El David Aguilar
- El palomo y la negra – Natalia Lafourcade
- Ella – Anita Vergara y Tato Marenco
- Jardín del Paraíso – Monsieur Periné y Bejucco
- Lo que le pasó a Hawaii – Bad Bunny
Mejor Álbum de Samba/Pagode
GANADOR: Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Sorriso Maroto
- Manual Prático Vol. 2 – Marcelo D2
- Pagode Da Mart’nália – Mart’nália
- Zeca Pagodinho – 40 Años (Ao Vivo)
- Alcione – Alcione
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués
GANADOR: Caju – Liniker
- Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
- Coisas Naturais – Marina Sena
- Fugacidade – Janeiro
- No Escuro, Quem É Você? – Carol Biazin
Mejor Álbum de Música Popular/Afro-Portuguesa Brasileña
GANADOR: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna
- Sentido 5 – A Seco
- Pique – Dora Morelenbaum
- Divina Casca – Rachel Reis
- Beleza – Rubel
Mejor Álbum de Música Popular Brasileña
GANADOR: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna
- Sentido – 5 A Seco
- Pique – Dora Morelenbaum
- Divina Casca – Rachel Reis
- Beleza – Rubel
Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa
GANADOR: Dominguinho – João Gomes, Mestrinho & Jota.pê
- Casa Coração – Joyce Alane
- Ao Vivo No CCB – Camané
- Universo De Paixão – Natascha Falcão
- Transespacial Fitti – Cachoeira Music
Mejor Canción en Portugués
GANADOR: Veludo Marrom – Liniker
- Um vento passou – Milton Nascimento & Esperanza Spalding
- Transe – Zé Ibarra
- Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
- Ouro de Tolo – Marina Sena
Mejor Música para Medios Visuales
GANADOR: Cien años de soledad – Camilo Sanabria
- Cada minuto cuenta – Pedro Osuna
- El Eternauta – Federico Jusid
- In The Summers – Eduardo Cabra
- Pedro Páramo – Gustavo Santaolalla
Mejor Álbum de Música Clásica
GANADOR: Kaleidoscope – Isabel Dobarro
- Guitar Works – Ausiàs Parejo
- Revolución Diamantina – María Dueñas & LA Phil
- Sisters Of The Moon – Susana Gómez Vázquez
- Radamés – São Paulo Chamber Soloists
Mejor Arreglo
GANADOR: Camaleón – Cesar Orozco
- Sapato Velho – Rafael Beck & Felipe Montanaro
- Te Deseo Muy Felices Fiestas – Cheche Alara
- Procuro Olvidarte (Sinfónica) – Edy Lan
- Bach’s Cuban Concerto – Joachim Horsley
- Flight 962 – Cassio Vianna
Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum
GANADOR: Cancionera
- Bodhiria
- Caju
- Enquanto Os Distraídos Amam
- Love Cole Porter
