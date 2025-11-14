Cheap Trick, banda de veteranos que acaricia la eterna juventud en su nuevo álbum, 'All washed up'

'All washed up' Cheap Trick BMG Rights Management Pop-rock ★★★★

En un tiempo en que los veteranos del rock suelen acomodarse en el 'revival' y la nostalgia, y renuncian a grabar álbumes, es llamativo el caso de Cheap Trick, una banda que no ha dejado de publicar desde 1977 y cuyo nuevo trabajo, 'All washed up', es el quinto que lanza en la última década. Un disco en el que vuelve a sonar raramente fresca y entusiasta, lanzando un guiño a uno de sus discos históricos ('All shook up', 1980, que produjo George Martin) y desafiando a quienes llevan años vaticinando su funeral: el título es traducible como 'acabados' o 'tocados y hundidos'.

Igualmente consignable es que el grupo conserva el grueso de su formación clásica, con el 'frontman' Robin Zander, así como Rick Nielsen (guitarra) y Tom Petersson (bajo), y la única ausencia del batería Bun E. Carlos, que cursó baja en 2010. La voz de Zander es apta para sonar sentimental y feroz, tal como el grupo es capaz de pasar de un registro a otro. Hablar de un artista como inclasificable puede revelar cierta pereza explicativa, pero se puede justificar al referirnos a Cheap Trick, una banda que en sus canciones puede deslizar 'riffs' de hard rock, dinámicas power pop y estribillos que rozan el 'bubblegum', y que en ciertos momentos fue asociado a la vez a la new wave y al AOR.

Guitarras y amplificadores

'All shook up' arranca duro, con el corpulento tema titular (donde ellos se presentan "acabados y listos para la acción") y ese zarpazo llamado 'All wrong long gone', que casi parece un tema de AC/DC hasta que estalla el estribillo. Su fidelidad a las esencias queda clara en 'The riff that won’t quit', homenaje a las guitarras y los amplificadores con un poco de funk, y en la cadencia 'bluesy' un poco siniestra de 'Bet it all'.

Pero lo mejor está por llegar, en 'The best thing', donde asoma otro perfil del grupo en un medio tiempo envolvente, algo ensoñador, que da cancha a su instinto melódico natural y en el que se vislumbra el influjo de una de sus fuentes primigenias, los Beatles. Ahí está Cheap Trick con sus armonías vocales, también perceptibles en piezas destacables como son 'Twelve gates' y 'Along way to Worchester'. Un medio tiempo intenso, 'Bad blood', refleja su don por fundir emotividad y dureza guitarrera, y en otro extremo, 'Dancing with the band' saca su alma más fiestera y sus coros más tontorrones.

Seguramente son canciones que no pueden medirse con trofeos tan impepinables como los clásicos 'I want you to want me' o 'Surrender', pero nos hablan de una tropa de músicos que conserva una inaudita vitalidad. Vale la pena acercarse a 'All washed up' para recuperar a esta banda cuya estela es más influyente de lo que parece (va de Weezer a The Lemon Twigs, pasando por Foo Fighters, Matthew Sweet o Paramore), aunque no siempre haya sido reconocida en las tribunas de opinión. Aún no es tarde. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Sad and beautiful world' Mavis Staples Anti- Soul ★★★★

A sus 86 años, Mavis Staples reafirma su condición de depositaria del legado del movimiento por los derechos civiles con un disco sabio que, a través de material ajeno de origen dispar -de Leonard Cohen a Frank Ocean-, se empeña en buscar la luz en el corazón del ser humano pese al sombrío panorama circundante. La nómina de colaboradores es larga y postinera -Buddy Guy, Jeff Tweedy, Bonnie Raitt, Justin Vernon, MJ Lenderman...-, pero nada aquí hace sombra a la inspiradora voz de Mavis. Rafael Tapounet

'On this day' Tony Molina Slumberland Records Pop de autor ★★★★

Cada uno hace con sus canciones lo que quiere. El californiano Tony Molina tiene la costumbre de liquidarlas cuando se acercan al minuto o el minuto y medio. Una estrofa, un estribillo y adiós. Está en su derecho. Pero son canciones tan bonitas, todo inspiración melódica y emoción, como esbozos perdidos de los Beatles grabados en un dormitorio, que uno, al oírlas, no puede dejar de sentir una mezcla de embeleso y frustración. ¿O acaso en esa naturaleza esquiva reside justamente el secreto de su magia? R. T.

'By All Means!!' Aaron Parks Blue Note Jazz ★★★

Un contrabajo obstinado repite las mismas dos notas una y otra vez. Un golpe de caja cae por sorpresa, justo antes de cuando la intuición te diría que va a ocurrir algo. Estalla el sonido de un plato, el piano se engancha al ritmo como quien se monta en el metro justo cuando se cierran las puertas, y ya está en marcha el swing perfecto. Son solo 15 segundos, los primeros de la pegadiza 'Park Slope', pero contienen un mundo: un mecanismo sutil, hipnótico, solo al alcance de triángulos tan virtuosos como el del pianista Aaron Parks, el contrabajista Ben Street y el legendario batería Billy Hart. En 'By All Means!!', lírico, espacioso, han añadido una cuarta pieza, el joven saxo Ben Solomon, pero su magia es un juego a tres bandas. Roger Roca