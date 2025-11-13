Tráiler de 'Toy Story 5': la era de los juguetes ha terminado, el nuevo personaje es una tablet

La saga de películas de 'Toy Story' continúa, y Pixar ha publicado el primer 'teaser' de 'Toy Story 5'. En esta ocasión, la trama se centra en un debate que está a la orden del día: la tecnología en los juguetes infantiles.

En este primer avance se muestra cómo le llega un paquete a Bonnie, que ahora tiene ocho años. El paquete resulta ser una tableta interactiva con forma de rana llamada Lilypad, que hará que la niña deje de jugar con sus juguetes tradicionales. Esta situación genera el pánico entre ellos, ya que se sienten abandonados al ser dejados de lado por su dueña. Woody, Buzz, Jessie y el resto del grupo harán todo lo posible para que Bonnie vuelva a interesarse por ellos y demostrar que los juguetes de siempre todavía tienen un lugar en un mundo dominado por la tecnología.

Con este tráiler, parece que Pixar ha decidido dar un giro argumental después de la última entrega de la saga, 'Toy Story 4' (2019), donde Woody decidía irse con Bo Peep para ayudar a otros juguetes perdidos, mientras el resto de juguetes se quedaba con Bonnie. En el avance, todos los juguetes vuelven a estar juntos en la habitación de la niña, lo que parece anular el final de la cuarta película.

La película está dirigida por Andrew Stanton, director de 'Bichos: Una aventura en miniatura' (1998), 'Buscando a Nemo' (2003) y 'WALL·E' (2008), y está prevista que se estrene el 19 de junio de 2026. Además, Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack vuelven para interpretar los papeles de Woody, Buzz Lightyear y Jessie, respectivamente.