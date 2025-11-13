Sidonie y su apuesta lingüística: "Nos emociona cantar en catalán fuera de Catalunya y normalizarlo"

Después de una trayectoria de 11 álbumes, Sidonie ha querido que el 12º sea íntegramente en catalán, lengua en la que se estrenaron hace cinco años con una canción, ‘Portlligat’, que fue una especie de test. “Lo hemos hecho porque somos catalanes y porque somos curiosos. Es como probar un nuevo instrumento, con una lengua que es la nuestra”, explica el cantante, guitarrista y compositor Marc Ros a propósito de ‘Catalan graffiti’, álbum que ve la luz este viernes. Axel Pi, batería de la banda, añade: “Tarde o temprano tenía que pasar”.

La portada del disco rinde homenaje la berenjena de ‘Trempera matinera’, de La Trinca (1977), y el título alude al filme ‘American graffiti’ (1973), de George Lucas, reflejo del fin la juventud y el cara a cara con el destino adulto, envuelto con rock and roll, doo-wop y rhythm’n’blues de los primeros años 60. “Cantar en catalán ha hecho de puente hacia nuestra infancia y adolescencia. En el disco hay canciones de amor y sobre vivencias iniciáticas, y se relaciona con la película por esa idea del miedo a la pérdida de la inocencia”, explica Ros, para quien el catalán lo retrotrae a los años de instituto. Su maestra no era una cualquiera. “En BUP, en el instituto Joan Boscà, fue Maria Mercè Marçal. De lengua catalana y ética: nos hizo leer ‘El petit príncep’ y fue maravilloso”.

Antes fans que músicos

Ellos ya pasaron, hace veinte años, del inglés al castellano. Ahora, en catalán, la voz de Ros suena “diferente”, percibe él, “más suave”, y observa que también el sonido del grupo ha quedado afectado. “Hemos bajado un poco la marcha. Si el castellano fuera una copa de orujo, el catalán más bien una garnacha”. Con todo, ‘Catalan graffiti’ resalta su esencia power-pop, “pero con más melodía”, advierte. “El catalán nos ha llevado ahí, incluso a acercarnos a Els Pets en uno de los temas, ‘Cançons que maten’”. Es el nuevo ‘single’ y tiene algo de homenaje a la cultura pop. El videoclip lo grabaron en la tienda de discos Ultra-Local Records y desliza guiños al libro y película ‘Alta fidelidad’, de Nick Hornby. “El pop nos ha hecho ser lo que somos. Primero fuimos fans y, luego, músicos”.

Es llamativo que el álbum no lo publique una discográfica catalana, sino madrileña, Sonido Muchacho, casa de Carolina Durante, Sen Senra, Depresión Sonora... “Es el sello de moda, como el nuevo Subterfuge. Cuando fichamos ya sabían que el primer disco sería en catalán, y la reacción fue buenísima. Ni una levantada de cejas”, apunta Marc Ros. “Nos encanta la idea de sacar un disco en catalán en un sello independiente de Madrid”, subraya el bajista-guitarrista Jesús Senra.

Un grano de arena

Ellos son un grupo consolidado en el conjunto de España. ¿Rompen ahora una lanza por la divulgación del catalán más allá de su territorio natural? “Queremos aportar nuestro grano de arena a la idea de salir y cantar en catalán, y normalizarlo. Eso nos emociona”, deja claro Axel Pi. “Si no se intenta, nunca podremos cambiarlo”.

Pero ‘Catalan graffiti’ apunta también al circuito escénico catalán. “No sé por qué, pero hemos tocado aquí menos de lo que hubiésemos querido. Ahora intentaremos tocar más”. Por ahora, les esperan conciertos de presentación en Madrid (6 de febrero, teatro Eslava) y Barcelona (27, Apolo).