'The New York Times' dicta sentencia sobre el nuevo disco de Rosalía con una sola frase

'The New York Times' ha publicado una extensa crítica sobre 'Lux', el nuevo álbum de Rosalía, en la que se destaca la magnitud y ambición del proyecto.

El artículo, firmado por Joshua Barone, editor especializado en música clásica y danza, se titula “‘Lux’ de Rosalía es operática. Pero ¿es ópera?”, y plantea precisamente esa duda: si el trabajo de la cantante catalana puede considerarse realmente una obra operística.

Barone señala que el disco “se anuncia como sinfónico y operístico” pero, en su opinión, “tiene tintes operísticos, pero no llega a ser ópera; toma prestado de ambos géneros, sin decantarse por ninguno”.

"Rosalía se lo está pasando en grande"

Según el crítico, Rosalía se adentra en el terreno de la música clásica con libertad, “añadiendo credenciales al espectáculo y tomando prestado de la música clásica y la ópera”. Y remata con una frase que lo resume todo: "Rosalía se lo está pasando en grande".

El nuevo álbum de Rosalía, grabado con la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Daníel Bjarnason y con arreglos de la compositora Caroline Shaw, ganadora de un Pulitzer, despliega una producción de gran formato, que sorprende por su ambición y diversidad sonora.

Entre el sinfónico y el pop

Con 18 temas, en la versión física 'Lux' se puede definir como una avalancha de emociones y estilos, donde una misma canción puede transitar del minimalismo barroco a la electrónica experimental.

Su primer sencillo, 'Berghain', ejemplifica ese enfoque con un estallido de grandeza con orquesta completa, coro y voces de coloratura que evocan tanto a Vivaldi como al compositor de 'Carmina Burana' Carl Orff, pero con el pulso rítmico de la Rosalía más contemporánea.

Melancolía

El disco juega constantemente con la estética y la estructura de la música clásica. Como 'Reliquia', donde la influencia de Shaw se deja sentir en los arreglos y en un lenguaje armónico cargado de melancolía.

Sin embargo, 'Lux' no pretende ser una ópera moderna ni una sinfonía al uso. Rosalía utiliza ambos lenguajes como símbolos de escala, dramatismo y emoción, sin renunciar al ADN pop que define su trayectoria. “La música clásica y la ópera no son su hogar, pero en Lux son su patio de recreo”, resume el 'New York Times' en su análisis del disco.

Voces, emociones y teatralidad

Rosalía se atreve incluso con el italiano en 'Mio Cristo Piange Diamanti', tema que roza lo teatral y que muestra la amplitud de su registro vocal. En otros momentos, como 'Memória', su interpretación se acerca más al dramatismo del pop emocional, más cercano a Celine Dion que a la tradición operística.

La crítica coincide en que el álbum transmite una intensidad inusual. El semanario alemán 'Stern' lo describe como “un rompecabezas sonoro” y “el mayor experimento de su carrera: 18 canciones, 13 idiomas, una orquesta sinfónica y cero concesiones”. Para la publicación, 'Lux' es “clásico, opulento, artístico, impredecible y novedoso”, una obra que desafía las etiquetas.

Rosalía, entre la provocación y la reinvención

En su nuevo álbum, la artista catalana continúa ampliando los límites del pop. Ya lo había hecho con 'El mal querer', inspirado en la novela 'Flamenca' de la literatura medieval y el flamenco; ahora, se adentra en los terrenos del sinfonismo y la ópera, reinterpretándolos desde su mirada contemporánea.

Más que buscar legitimidad en la música clásica, Rosalía parece disfrutar del juego de mezclar mundos: 'That’s going to be the energy', dice al final de 'Mio Cristo Piange Diamanti', como quien celebra el placer de la creación sin fronteras.

En 'Lux', Rosalía no solo canta, sino que dirige una experiencia sonora total, un espectáculo que combina poder, ironía y belleza. Un álbum que, sin ser ópera, se siente -como bien dice su título- luminoso, excesivo y absolutamente suyo.