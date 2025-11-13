Hito para la música en catalán
Oques Grasses anuncia un segundo concierto de despedida en el Estadi Olímpic
Oques Grasses ha anunciado un segundo concierto de despedida en el Estadi Olímpic Lluís Companys después de que las entradas para su último día sobre un escenario, el próximo 10 de octubre del 2026, se agotaran, según comunicó la promotora The Project, en 21 minutos. Un logro histórico para una banda en catalán. En total, vendieron 55.000 entradas y muchos seguidores del grupo de Roda de Ter se quedaron sin tickets.
Ahora, esta nueva fecha, el 9 de octubre, es una nueva oportunidad para quien quiera despedirse del grupo liderado por Josep Montero. Será, en definitiva, el penúltimo concierto de Oques Grasses, banda que se disuelve tras 14 años de carrera, pues es el día anterior al anunciado en primera instancia. Las entradas para este concierto se pondrán a la venta este viernes a las 12 horas en la web de The Project.
