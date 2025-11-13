Josep Cuní recibe el Premio de Honor de la Comunicación Local de la Diputació de Barcelona

El periodista y columnista de EL PERIÓDICO Josep Cuní ha recibido este jueves el Premio de Honor de la 38ª edición de los Premis de Comunicació Local por su “trayectoria profesional marcada por el rigor, la innovación y el compromiso con la comunicación de calidad”, así como su "contribución a dignificar el periodismo y formar a nuevas generaciones de profesionales". Los galardones también han premiado a medios de comunicación como Betevé, la Revista Cambrils, La Fura, la Espluga FM Ràdio y Canal Reus, entre otros.

"Estamos viviendo momentos complicados para la información. Las que empezaron siendo verdades alternativas han ido ganando peso", ha declarado Cuní, minutos antes del inicio de la gala. "Tenemos que reflexionar de manera colectiva sobre esto: por qué pasa y qué medida. Si pasa es porque nosotros también nos hacemos eco de ellos", ha añadido, "debido a la inmediatez, debido a la inquietud informativa, debido a la búsqueda de soluciones a problemas complejos".

Josep Cuní recibe el premio de honor en los Premis de Comunicació Local / Victòria Rovira / EPC

Finalmente, el periodista ha agradecido el premio a "la colaboración, la estima y la fraternidad" que ha podido establecer con "tantos y tantos compañeros y compañeras" desde el primer día que pisó un estudio de radio, hace ya 54 años, para transmitir información local. "El periodismo es más necesario que nunca porque también peligra la democracia", ha Cuní en su discurso.

Proyectos premiados

El premio Tasis-Torrent de Premsa Local i Comarcal, otorgado 'ex aequo' en esta ocasión, ha reconocido a la Revista Cambrils, por su trabajo 'Brigades Internacionals a Cambrils: Llums i ombres de la solidaritat internacional a les nostres terres', y a La Fura, por su "compromiso con el periodismo de proximidad y su modelo cooperativo".

El galardón Rosalia Rovira de Ràdio Local ha recaído en la Espluga FM Ràdio, "por su vocación informativa y su arraigo comunitario", con Ona Codinenca como finalista. En televisión, el premio Miramar de Televisions Locals ha sido para Betevé, por su "compromiso con la ciudadanía" y su labor "como cantera de periodistas y creadores audiovisuales a lo largo de tres décadas".

El premio al Mejor Contenido de Vídeo ha sido para Canal Reus, por 'Els maquis a les muntanyes de Prades', mientras que el galardón al Mejor Contenido de Audio ha recaído en 'Les sis de Ravensbrück', del Consorci d’Emissores Municipals de les Terres de Lleida, por su calidad narrativa y sonora.

En la categoría de Mejor Contenido Multimedia, el galardón ha sido para 'Va passar aquí', de Betevé, por su "contribución a la recuperación de la memoria histórica de Barcelona" y su "conexión con la ciudadanía". Finalmente, la Mejor Acción Comunicativa de un Ente Local ha sido para la campaña 'Tu tens la clau', del Ajuntament del Prat de Llobregat, por su capacidad de "sensibilización y transformación en el ámbito ambiental".

La gala, presentada por los periodistas Núria Ramírez y Toni Castro, se ha celebrado en el Paranimf de la Diputació de Barcelona y ha dado comienzo sobre las siete de la tarde con un espectáculo de luces y sonido de la formación Brincadeira. El encuentro también ha contado con la actuación de la compañía Señor Serrano, que ha recreado la emisión radiofónica de 'La guerra de los mundos', de Orson Welles.