Jaume Clotet: "En política hay demasiados apóstoles y algunos que se creen el mesías"

Jaume Clotet presentó hace unos días en Girona 'La calavera de l'apòstol'. En esta segunda parte de 'La Germandat de l'Àngel Caigut', el monje de Montserrat Bernat Balaguer y la mossa d'esquadra Berta Bosch investigan un misterioso robo en Sant Pere de Rodes, que a la vez revela la desaparición de unos restos arqueológicos de valor incalculable.

No hace mucho hemos comprobado que también en Francia roban obras de arte.

El de la ficción que he escrito ha quedado muy lejos de la espectularidad del robo del Louvre (ríe). Cuanto más descaradas haces las cosas, más éxito tienes. La mejor manera de robar es subir por una escalera, vestido de albañil, a plena luz del día. Las cosas simples funcionan mejor que las elaboradas.

"Cuanto más descarado, más éxito tienes". ¿Está hablando de política?

También, también. Pero quería decir que, cuando entras en algún lugar dudando, seguro que te paran. Hay que entrar con seguridad.

¿Lo aprendió entrando en las discotecas?

Pobre de mí, casi nunca he ido de discoteca.

¿Accedió a lugares prohibidos de Sant Pere de Rodes para escribir el libro?

Hice la visita normal, pero además hablé con gente que trabaja allí, que me dieron información adicional. Ahora bien, ellos explican lo que pueden explicar; si rascas un poco, saben muchas más cosas. Estoy convencido de que los monasterios catalanes están llenos de secretos. Queda mucho por descubrir.

Un buen misterio es cómo construir aquella monstruosidad en un lugar tan difícil.

Una teoría dice que cuando los cristianos abandonan las cruzadas, Roma empieza a mirar hacia poniente, por eso Sant Pere de Rodes se encuentra exactamente en el medio, en línea recta, entre Santiago y Roma. La basílica del monasterio tiene la misma planta que San Pedro del Vaticano, incluso el nombre es el mismo. Sant Pere de Rodes sería como el mini Vaticano de la Edad Media.

Hablando de fe, y ya que fue jefe de prensa de alguna consejería: ¿la política se ha convertido en una cuestión de fe más que de razón?

Hoy en día ya no importan tanto los argumentos, se pertenece a un partido como se pertenece a un equipo de fútbol. Se tiende a ser muy poco crítico con 'los tuyos' e hipercrítico con los demás. Por este motivo, por desgracia, se está abandonando algo tan catalán como el pactismo. De todas maneras, este hooliganismo no está al nivel de Madrid, aquello es la Champions.

¿Es un hombre de fe, Clotet?

No soy un hombre de fe, pero me gustaría serlo. Creo que si eres cristiano, vives mejor que si no lo eres. Ante un problema, un creyente piensa que Dios le ayudará a resolverlo. Los no creyentes, en cambio, en la vida estamos a la intemperie. Es mejor tener el apoyo de una religión, pero, por desgracia, yo no creo.

¿Y en política? ¿Era de los que en 2017 tenían fe?

Tenía fe en la gente de este país, y todavía la tengo. Los partidos solo son instrumentos, y a veces funcionan y a veces no son exactamente lo que habías comprado, igual que cualquier herramienta. Sé que la gente, si hace falta, estará ahí. Si no tuviera fe en la gente, ya me habría ido.

¿No es iluso confiar en la gente?

Llevamos mucho tiempo hablando a la gente como si fueran niños, y la gente no es tonta. Por suerte, es muy lista y sabe perfectamente cuándo la estás engañando. La gente al final encuentra el camino, y si sabe que alguien no va en serio, busca otras opciones. Es un error pensar que se puede engañar sistemáticamente.

¿Le da miedo el ascenso de la ultraderecha?

No estoy de acuerdo en llamarla extrema derecha, yo diría partidos populistas. No me da miedo, porque es algo que pasa en toda Europa. Los catalanes siempre hemos pensado que somos una especie superior, más civilizada, y somos exactamente igual que el resto.

Si no lo llama "extrema derecha", le dirán fascista a usted.

Bueno, hoy eres fascista si dices casi cualquier cosa. La gente que vota a estos partidos populistas no son ni nazis ni fascistas. Lo que hay que mirar es que son síntomas de otra cosa. Cuando los partidos tradicionales no hacen el trabajo que tienen que hacer, la gente busca otras opciones. Ya he dicho que no es tonta.

¿Hay demasiados apóstoles en política?

Hay demasiados apóstoles y hay unos cuantos que se piensan que son el mesías. Especialmente alguno que se cree el nuevo Papa. Esto se debería vigilar. La política debe ser servir al país durante un tiempo, no debe ser una profesión. Hubo un tiempo en que uno era abogado o médico y dedicaba unos años a la política, eso era saludable. Se debería desconfiar del que, desde que acaban la carrera hasta la jubilación, solo están en cargos políticos.

¿Cómo fue su experiencia en la Generalitat [con Puigdemont y Torra]?

Mi idea es no volver nunca más a la política. Pero nunca se puede decir de esta agua no beberé. Si tu gobierno te llama para un trabajo que crees que puedes hacer, creo que debes ir. Siempre que estés más o menos de acuerdo con el proyecto, claro. Eso sí, teniendo siempre en cuenta que es un viaje de ida y vuelta.

¿Qué descubrió, dentro del sistema?

Que la propia administración de la Generalitat es capaz de frenar un montón de proyectos que los políticos quieren llevar a cabo. No sé si eso es bueno o malo, a veces así se detienen barbaridades, pero también es cierto que cuando alguien quiere hacer un cambio de verdad, le resulta muy difícil. La política debería ser más operativa.