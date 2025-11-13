Harris Dickinson también convence desde detrás de la cámara con 'Urchin'

Urchin Puntuación: ★★★★ Director: Harris Dickinson Intérpretes: Frank Dillane, Megan Northam, Diane Axford, Murat Erkek Año: 2025 Estreno: 14 de noviembre de 2025

Harris Dickinson lleva años asumiendo riesgos como actor, ya sea dando vida a un adolescente que explora su sexualidad en ‘Beach Rats’ (2017) o a un niñato guapo en ‘El triángulo de la tristeza’ (2022), o pervirtiendo a Nicole Kidman en ‘Babygirl’ (2024); y exhibe una actitud similar en su primer largometraje como director, retrato de un joven sin hogar y adicto a las drogas que trata de rehabilitarse tras pasar por la cárcel y pese a las zancadillas que le ponen tanto el Sistema como su propio cerebro.

Lo que en otras manos podría fácilmente haber sido un mero ejercicio de reciclaje de las convenciones del cine social se convierte, en las suyas, en un relato imaginativo y lleno de humor, muy hábil a la hora de combinar momentos de jovialidad con otros desesperantes y osado a la hora de permitirse intrusiones en el terreno de lo alucinatorio que no siempre funcionan pero que aun así, en general, ilustran la frágil psicología de su protagonista y explican su personalidad a la vez carismática y violenta. ‘Urchin’, decimos, se muestra menos interesada en las fallas del sistema del bienestar que en nuestra tendencia individual a la autodestrucción incluso cuando contamos con apoyos externos para evitarla, y la explora sin caer en el sentimentalismo, el miserabilismo y el discursismo moralizante. Y aunque insinúa el tipo de vida que su protagonista podría lograr si se aleja del abismo, tiene la sensatez de no prometer nada.