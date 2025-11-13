El escolán de Montserrat que triunfa en escenarios de todo el mundo: "En Montserrat aprendí unos valores que me han acompañado siempre"

"La música es una de las grandes creaciones de la humanidad y poder dedicarme a ella es como si me hubiera tocado la lotería", afirma el pianista Albert Cano (1996), antiguo escolán de Montserrat. Poco después de participar en el Festival de Música del Milenario, el joven atiende a este periódico desde Nueva York, donde ha establecido una base desde la cual viaja a escenarios de todo el mundo. Su vida es una vida nómada que parece llevar escrita en los genes. Hijo de madre holandesa y padre español, nació en Ginebra, pero a los cuatro años se estableció en Viladecavalls después de que su familia se enamorara de las vistas a Montserrat. "Para mí, esta montaña es como una segunda casa".

El talento para el piano le abrió las puertas de la Escolanía a los ocho años. "Mis padres consideraban que era demasiado pequeño, pero valoraban mucho la formación musical y decidieron dar el paso, sobre todo porque el primer año nos dejaban volver a dormir a casa". De aquellos años, recuerda sobre todo la disciplina monástica. "Nos levantábamos muy temprano, hacíamos clase por la mañana y música por la tarde", explica. Las horas de ensayo diarias marcaron su crecimiento musical y también personal. "Allí aprendí valores que van más allá del catolicismo, valores humanos que me han acompañado siempre".

Con el apoyo familiar y la convicción de querer dedicarse a la música, continuó su formación en Estados Unidos, donde obtuvo una beca para estudiar en la Colburn School de Los Ángeles. "La decisión fue aprovechar aquella oportunidad porque pensaba que, si finalmente no podía hacer carrera como músico, la inversión no sería tan alta, y finalmente resultó que la escuela tenía grandes recursos e instrumentos de alto nivel que me ayudaron mucho a mejorar la técnica".

Más tarde, se trasladó a Nueva York para cursar el máster y el diploma de artista en la Juilliard School, bajo la dirección de Robert McDonald. "Allí he aprendido mucho sobre la técnica, el oído y también sobre otros estilos, como el jazz". El hecho de establecerse en Estados Unidos también le ha abierto muchas puertas para participar en concursos internacionales y actuar con orquestas como la Filarmónica de Las Vegas, la Sinfónica de San Diego o la Filarmónica de Rochester. Además, también ha actuado con otras formaciones europeas y catalanas como la Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña y la Manchester Camerata. Entre sus reconocimientos destacan el Primer Premio del Concurso Naumburg (2017) y el Premio Rubinstein de Juilliard (2020).

"Poder transmitir música de otras generaciones es un privilegio", afirma. Aunque se siente afortunado, reconoce que es una profesión exigente y que a menudo echa de menos a su familia. "Siempre que puedo, cojo un vuelo a casa. No sé a dónde me llevará la carrera, pero Montserrat siempre formará parte de mis raíces".