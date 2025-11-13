El Editorial de Cristina Villanueva: Imagen insólita

Hoy quedará visto para sentencia el juicio contra el fiscal general del Estado. Y, al margen de una decisión que no conoceremos hasta Navidad, hay una imagen que ya pesa más que cualquier titular: un fiscal general quitándose la toga, bajando del estrado del tribunal y caminando hacia el banquillo de los acusados… Despojado del ceremonial del cargo. Ante la justicia, como un ciudadano más.

Y ahí es cuando dice: 'La verdad no se filtra. La verdad se defiende'. Parece que hay juicios que no solo juzgan a una persona. Juzgan a un sistema. Y este… es uno de ellos. Hemos llegado hasta aquí sin pruebas concluyentes, con un enfrentamiento entre instituciones, solo con las acusaciones de los agentes de la UCO que lo señalan directamente por su cargo. Pero, ¿y las pruebas?

Algunos prefieren el impacto de un titular y sembrar la sombra de la duda. El resultado: una ciudadanía desconfiada, un sistema dañado. Y una pregunta que duele: ¿quién protege a la justicia… de la politización de la justicia?

