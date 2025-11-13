Estrenos de cine
Crítica de la película 'La larga marcha': Camino sin retorno
'La larga marcha'
Director: Francis Lawrence
Reparto: Cooper Hoffman, David Jonsson, Ben Wang, Charlie Plummer, Mark Hamill, Roman Griffin Davis, Judy Greer, Joshua Odjick, Josh Hamilton, Tut Nyuot y Jordan Gonzalez
Estreno: 14/11/25
★★★
Proyecto que arrastra desde hace años, 'La larga marcha' ve finalmente la luz de la mano de Francis Lawrence. Adaptación de la novela de Stephen King, escrita en su primer año de universidad y publicada en 1979 con pseudónimo, la película es una distopía ambientada en Estados Unidos en la que un grupo de chavales se alistan en una terrible competición militar. Deben caminar sin pausa durante una larga marcha, en la que serán penalizados con la muerte si hacen tres faltas, hasta que quede un único superviviente.
La película se mueve en dos planos que hablan de lo mismo: el horror del totalitarismo y de la guerra, y los traumas que arrastran y perpetúan. Uno es la representación física de la caminata. Otro, la exploración mediante la palabra de la psicología y las historias de esos chavales que reflexionan sobre el sentido de la vida cuando están a punto de arrebatársela. Hay algo interesante –heredado del texto de Stephen King y bien resuelto– en cómo dialogan la violencia física y psicológica a la que están sometidos los personajes y la forma en la que éstos, derrotados, exponen verbalmente sus vidas, su intimidad y sus miedos.
Hay una voluntad de incomodar y sacudir, y eso en una película de estas dimensiones es de agradecer. Sin embargo, el mecanismo de la historia se vuelve agotador (las cartas de la repetición y de la imagen de impacto no alcanzan para contar el frenesí y la agonía de la carrera) y el dibujo de los chicos y sus diálogos abundan en lugares comunes.
