El monólogo sobre el macroprostíbulo de la Jonquera 'Un paradís a la frontera' se estrena en Girona

Àlex Castro Pizarro (Girona, 2002) está viviendo unas semanas frenéticas. Este jueves estrena su primer espectáculo profesional como director y dramaturgo, 'Un paradís a la frontera', un monólogo ambientado en el macroprostíbulo Paradise de la Jonquera, y acaba de publicar 'El gronxador' (Bromera), el texto con el que se llevó el año pasado el premio Ciutat d’Alcoi de Teatre, un galardón no precisamente menor, porque el gerundense se añade a una lista de ganadores que van de Lluïsa Cunillé a Guillem Clua, pasando por Jordi Casanovas y Marta Buchaca.

Nacido y criado en el barrio de Vila-roja, Castro descubrió el gusanillo del teatro en el instituto Sobrequés y de allí pasó a la escuela El Galliner, antes de hacer el salto a Barcelona, primero para estudiar Filología Catalana y, posteriormente, un máster de Estudios Teatrales de la Universidad Autónoma y el Institut del Teatre.

"El impulso siempre ha estado ahí", reconoce Castro, quien con dieciséis años impulsó una compañía amateur junto a un compañero, Theatrum Mundi, con la que levantaron tres espectáculos que se representaron en distintos festivales y muestras de teatro no profesional, hasta que sus caminos se separaron porque uno se quedó en Girona y el otro se fue a Barcelona a estudiar.

La imagen de un escenario atravesado por una carretera, una imagen que hace tiempo que le persigue; un reportaje en televisión sobre cómo se viven las fiestas de Navidad en un prostíbulo y una propuesta de la actriz francesa Emma Delon han sido el impulso para sacar adelante el espectáculo que mañana se estrena en la sala La Planeta.

'Un paraíso en la frontera' arranca la noche de Año Nuevo de 2012, cuando una amenaza de bomba obliga a desalojar a unas 800 personas del macroprostíbulo Paradise, en La Jonquera. Todos huyen, pero una joven —interpretada por Delon— se queda en la carretera, yendo de un lado a otro, hasta que un policía se la lleva a comisaría. Tras años de silencio, comienza a explicar su historia.

"El punto de partida es real, me impactó muchísimo que tanta gente estuviera pasando una noche como aquella en un burdel. Creo que está bien que no lo entendamos, habla bien de nosotros, pero al mismo tiempo, es una parte de la sociedad que existe y debemos ser conscientes de ello", explica el autor, que para escribir se ha sumergido en material de archivo sobre el Paradise, pero también en bibliografía sobre la psicología de los abusos y relatos autobiográficos de mujeres que han pasado por la prostitución.

Estrena't al Territori

La propuesta de Castro ha sido seleccionada en la tercera convocatoria Estrena’t al Territori, con la cual La Planeta y cuatro salas más fuera de Barcelona dan apoyo a la producción y exhibición de compañías emergentes. El jurado destacó las "múltiples capas de significado" del texto que, junto con la puesta en escena, "combina poesía y política con una crudeza caótica y sobrecogedora sobre la prostitución".

Gracias a la convocatoria, el espectáculo tiene aseguradas cuatro funciones —en Girona, Igualada, Balaguer y Tarragona—, y Castro ha recibido una mentoría de apoyo a la producción y ha podido hacer una residencia técnica en La Planeta.

"Más allá de la parte artística, se agradece muchísimo el apoyo técnico del personal de la sala y también el acompañamiento hacia la profesionalización, porque cuando arrancas llevas muchos sombreros a la vez: de director, de productor, de distribuidor…", afirma el autor gerundense, que ha creado su propia productora, Produccions del Carrer Massini. La programación de Estrena’t al Territori en Girona continuará con 'Nosaltres, mortals' (viernes), 'Che fai tu, Luna, in ciel' (sábado) y 'Lo de Jaume I' (domingo).

En paralelo al proceso de creación de 'Un paraíso en la frontera', acaba de publicarse 'El columpio' gracias al Premi Ciutat d'Alcoi. Es un texto con seis personajes, pensado para un actor y una actriz, que relata la historia de Carme, una mujer a la que le quieren derribar la casa, y Gerard, el funcionario del Ayuntamiento que intenta ayudarla.