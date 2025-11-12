Mikel Santiago, maestro del 'thriller': "Lo que yo quiero es escribir las 70 novelas de Stephen King, pero no me va a dar tiempo"

Una multitudinaria firma de libros, un atropello en pleno centro de Bilbao y una escritora enfrentada al brete de repetir el éxito descomunal de su primera novela, un adictivo thriller inspirado en la extraña muerte de una adolescente en un lago guipuzcoano. Ya no estamos a pie de costa y vendaval en la imaginaria Illumbe, sino en la también inventada Urkizu, pero el resultado es el mismo: intriga a chorro, secretos enterrados en el pasado y otra de esas novelas que Mikel Santiago (Portugalete, 1975) presenta como difíciles de escribir pero muy fáciles de devorar. "Soy un contador de historias. Lo primero que me interesa es que las personas lleguen hasta el final. Que tengan un gran viaje, se entretengan y disfruten", defiende.

Embajador del 'euskal noir' con tirón comercial y 'entertainer' vocacional desde que asumió con cierta resignación que el ‘rock and roll’ no le daría de comer, Santiago regresa esta semana a las librerías con 'La chica del lago' (Ediciones B), "thriller introspectivo" con el que se mete en el pellejo de Quintana Torres, novelista estrella que no acaba de adaptarse a los estándares de una industria editorial cada vez más veloz e implacable. "Las editoriales quieren vender y no todo el mundo es capaz de vender un libro tras otro. Como escritor, te das cuenta de que estás en un mecanismo voraz: las novedades son continuas y a nada que dejes pasar 3 o 4 años sientes que son demasiados. Es un mundo que va muy rápido y que a Quintana no le encaja", reflexiona Santiago, que de velocidad también sabe un rato: ‘La chica del lago’ es, colección de relatos y adaptación televisiva al margen, su noveno libro desde que se estrenó en 2014 con 'La última noche en Tremore Beach'. "Yo lo que quiero es escribir las 70 novelas de Stephen King, pero ya veo que no me va a dar tiempo", bromea.

Mikel Santiago, fotografiado en 2024 en Barcelona / EFE

Como al rey del terror, también a Santiago le gusta deslizarse entre géneros y concebir sus obras no "como un rompecabezas tras otro", sino como diferentes variaciones sobre un mismo tema. Así, después de dos novelas, las que cerraban la trilogía de Illumbe, "de corte un poco policiaco", tocaba volantazo hacia una historia muy "doméstica" y una investigación "amateur". Un “misterio descongelado” en el que, asegura, los secretos son “la miga”. "Un filón". El núcleo criminal, que lo hay, tiene que ver con el supuesto hallazgo de un diario que podría aportar algo de luz sobre la muerte de una joven la noche de San Juan de 1999, pero los intereses literarios de Santiago van más allá del ensalmo del 'macguffin'.

Mis ventas han ido llegando mucho más poco a poco, pero sí que comparto con la protagonista del libro ese síndrome de haber abierto un nicho en el mundo de la literatura de detectives"

¿Un ejemplo? Poco antes de la entrevista, salía el novelista de ver en el cine 'Springsteen: Deliver me from nowhere', así que la película sobre la tortuosa gestación de 'Nebraska' le pone la metáfora cortita y al pie. "Es un poco lo que le pasa a Quintana: el miedo al éxito, la culpabilidad, el gran terremoto que supone que mucha gente te vaya a leer, que dejes de escribir para ti mismo y empieces a escribir para los demás… Todo el mundo le estaba diciendo a Bruce que necesitaban otro 'Born To Run' y él de repente dice que no, que se quiere meter en su cabaña frente a un pantano a escribir lo que le dé la gana”, relata. También él, añade, tiene mucho que ver con su protagonista. O viceversa. "Mis ventas han ido llegando mucho más poco a poco, pero sí que creo que comparto con ella ese síndrome de haber abierto un nicho en el mundo de la literatura de detectives y que todo el mundo esté esperando la siguiente novela, la siguiente entrega de algo que ya sabes que te gusta y que tú, de repente, igual no lo quieras hacer", sopesa.

Universo femenino

Con Quintana a la cabeza, bautizada así por la hija de Joan Didion y el impacto que le causó leer en su día ‘El año del pensamiento mágico’ y ‘Noches azules’, y otros personajes de peso como su hermana Leire, la editora Ana Pons o la propia Alba, víctima y protagonista desde el más allá, considera Santiago que, sin proponérselo, le ha salido una novela muy femenina. "El mundo de la mujer siempre me genera mucha curiosidad. A mí se me da bien recrearlo, y estoy seguro que tiene mucho que ver con que gusten las novelas, porque las lectoras son mujeres y creo que se sienten más reflejadas en un mundo femenino. Pero no es algo buscado. Me parece natural hacerlo así", sostiene.

Según su editorial, el autor de ‘El mentiroso’ lleva vendidos más de un millón y medio de ejemplares, así que mal no parece que le esté yendo. "Es un trabajo muy absorbente, maravillosamente absorbente. Es como ‘It’: flotaréis, le diría a los escritores; si venís al mundo editorial, también flotaréis. Porque estamos aquí flotando. Quizás es al terminar una novela cuando sale el monstruo, pero es un trabajo que te puedes pasar en él una vida y no te das cuenta. A mí por lo menos es lo que me pasa. Llevo 10 años aquí y no me he enterado", asegura.