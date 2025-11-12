La improvisación y la técnica brillan en el doble programa de la Dresden Frankfurt Dance Company en el Mercat de les Flors

La improvisación y la capacidad técnica de los bailarines marcan las dos piezas que la Dresden Frankfurt Dance Company presenta esta semana en el Mercat de les Flors, de jueves a sábado. Es un interesante programa doble compuesto de 'Undertainment', una pieza de William Forsythe que sorprendió en la última Biennal de Lyon sin banda sonora y 'Playing with Sergei, Martha and the others', de Thomas Hauert, inspirada en la música del célebre 'Concierto para piano y orquesta núm. 3' de Rachmaninov. Este poderoso díptico cierra el 'Flaix tardor' de Temporada Alta en Barcelona que de jueves a domingo también ofrece en el Teatre Condal 'Nauta', el nuevo espectáculo de Cor de Teatre que combina última tecnología con la brillante música de Monteverdi, Purcell, Rameau, Händel, Scarlatti, Haydn, Mozart, Grieg, Mahler y Leontóvich.

No hay que perderse el programa doble del Mercat. "Ambas coreografías son fundamentales", ha destacado la nueva directora del Mercat, María José Cifuentes. 'Undertainment' es fruto del reencuentro de Forsythe con su antigua compañía que capitaneó entre 1983 y 2004. En 2005 Forsythe fundó en Dresde su propia compañía su propia compañía que en 2015 se fusionó con el Ballet de Frankfurt creando la actual Dresden Frankfurt Dance Company cuyo actual director artístico actual es Joannis Mandafounis.

Volver a los orígenes

"Con esta pieza se cierra el círculo de Forsythe con la compañía", ha declarado Mandafounis, ex bailarín que conoce bien su trabajo. "Para los bailarines trabajar con él ha sido como volver a los orígenes, recuperando el espíritu de cuando Forsythe empezó con nosotros y hacía improvisar, algo que requiere de mucho tiempo y dedicación porque necesitas investigar y entender tu cuerpo para crear". Esa es la línea que Mandafouniss quiere potenciar porque "la improvisación otorga un conocimiento a los bailarines que muchos ya no tienen".

Un momento de 'Undertainment', coreografía de William Forsythe para la Dresden Frankfurt Dance Company. / Stephan Floss

Forsythe trabaja a partir de una serie de ideas, de una serie de ejercicios y de elementos que permitirán elaborar y componer su obra. "Has de intentar olvidar cómo te mueves y desaprender para intentar hallar una sensación diferente. La danza es un arte que llevas contigo y necesitas tiempo para investigar, descubrir e incorporar nuevas maneras de trabajar", apunta Mandafounis que también es coreógrafo.

Complejidad

'Playing with Sergei, Martha and the others', la pieza de Hauert es muy diferente a la de Forsythe. En ella la música es fundamental. La obra se basa en un disco legendario: la grabación en un concierto en directo para piano y orquesta núm. 3 de Rachmaninov que Martha Argerich grabó en 1992 con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín dirigida por Riccardo Chailly.

"La improvisación va más allá de la mente analítica. Requiere un trabajo riguroso de precisión" Thomas Hauert

"Me gusta la complejidad de esta música llena de movimiento", destaca Hauert. "La improvisación también es compleja. Va más allá de la mente analítica. El cuerpo puede tomar decisiones mucho más rápido de lo que pensamos". Resalta la accesibilidad y belleza melódica de la obra de Rachmaninov que hizo escuchar sin parar a los bailarines de la compañía alemana para que aprendieran a anticiparse a la música. La improvisación requiere un trabajo riguroso de precisión. Solo así se puede "jugar con la música que toca Argerich", una pieza tan difícil de tocar como de bailar.

'Playing with Sergei, Martha and the others', coreografía de Thomas Hauert. / Stephan Floss

"Coreografiar esta música ha sido brutal, superambicioso". En el fondo, confiesa, "somos conscientes que no podemos igualar esa música pero hay que intentarlo. Aunque solo lo consigamos en algunos momentos habrá valido la pena". Lo importante es ver cómo se traducen en los impulsos de los bailarines que reinterpretan la obra con sus cuerpos. El coreógrafo suizo reconoce que formar parte de un programa doble con el premiado y venerado Forsythe al principio le intimidó. Pero le alegró ver que Forsythe, que empezó a trabajar con los bailarines después de que Hauert tuviera su pieza terminada, quiso conocer su obra para alejarse de ella y, la vez, tratar de que ambas se complementaran.