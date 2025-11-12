Las icónicas sillas Dida, las preferidas de Dalí, volverán a brillar en la casa de Portlligat

En el Prat de Lluçanès, una carpintería familiar ha recibido un encargo singular: replicar las sillas originales diseñadas por Salvador Dalí para su Casa-Museo de Portlligat.

La Fundación Gala-Salvador Dalí contactó con ellos después de seguir su trabajo a través de las redes sociales. "Un día, invitados por la Fundación, nos desplazamos a Portlligat, vimos la silla original y ahora ya trabajamos en su fabricación: nos hace muchísima ilusión poder decir que el Museo Dalí ha confiado en nosotros para recrear estas piezas tan especiales", señala Roger Subirà, alma de la carpintería. "Mi padre hace 50 años que es carpintero y nunca había hecho una silla. Ahora, formar parte de este proyecto nos emociona. Es una satisfacción que cuenten contigo, te hace sentir que estás haciendo bien las cosas. Es muy gratificante”.

Un reto y una ilusión

El encargo es renovar la icónica silla que Dalí, un diseño personalizado de la clásica silla catalana, ideó para los espacios de su casa de Portlligat, y que con el paso de los años se ha deteriorado. "Allí ya hay, pero algunas están estropeadas", explica el artesano. De momento, se han encargado nueve, todas destinadas a Portlligat.

Una de las sillas preferidas de Dalí, las sillas Dida, es un modelo cómodo y muy funcional. La silla de seis patas tiene el asiento más bajo de lo habitual y cuenta con un soporte más alto y más ancho, con tres travesaños, y ambos están ligeramente inclinados.

El visitante de la Casa-Museo de Dalí, en Portlligat, puede buscar estas sillas en la zona del olivar, en el jardín, que se abrió al público en 2014. El mirador sobre la bahía de Portlligat contribuye a la contemplación y al disfrute del paisaje. Para el descanso de los visitantes, se han colocado sillas de seis patas como las que utilizaba Dalí donde sentarse a disfrutar del atardecer mirando hacia la bahía, tal como hacía el famosísimo pintor.

Las sillas. / / FUNDACIÓN DALÍ

Madera local

El proyecto ha supuesto un reto y una ilusión para este pequeño taller familiar, que trabaja con madera local para dar vida a los diseños más especiales. "En este caso utilizaremos madera de haya, como las originales, pero será del país, concretamente de Vidrà". No se trata de un trabajo complicado, recalca Subirà, "pero sí muy meticuloso y hay que ir al detalle. Requiere precisión. Hay muchos encajes, agujeros al sesgo... todo debe encajar perfectamente".

Difusión por redes

Aunque este encargo les ha llegado a través de la difusión que hacen de su trabajo por las redes sociales, la carpintería trabaja sobre todo para particulares, en el pueblo. "Por internet hemos vendido alguna cosa, pero básicamente son clientes de la zona". Recuerda que "lo hacemos absolutamente todo: restauramos masías antiguas, colocamos puertas, hacemos mesas, todo de forma artesanal".

Roger Subirà trabajando la madera en su taller. / Pau Padrosa

Roger Subirà, de 29 años, es el testimonio de un joven que ha decidido redignificar un oficio "que se está perdiendo". Pasó los veranos ayudando en la carpintería familiar, casi por inercia. No imaginaba que, años después, aquel oficio acabaría siendo su vocación. Actualmente, forma parte de un pequeño taller familiar donde trabaja al lado de su padre y de su primo.

Hechos con calma y precisión

En su carpintería, los muebles se hacen con calma, precisión y con maderas de calidad. Eso, aseguran, marca la diferencia en un momento en que "multinacionales como IKEA han hecho mucho daño. No puedes competir con ellas por el precio, así que lo hacemos por la calidad". Ante este mercado dominado por lo prefabricado, apuestan por el roble, el fresno o el cerezo. Las maderas del país las secan ellos mismos en la carpintería, aunque no suelen abundar: "Es un problema de las administraciones porque no se han cuidado los bosques".

Subirà trabajando con la resina y la madera. / / Empordà

Además de la carpintería tradicional, tiene como hobby trabajar la resina Epoxy: "El material acaba siendo tan duro como el mármol, pero cuando lo trabajas es líquido como el agua". Con la resina elabora piezas únicas, a veces combinadas con madera. Del taller salen pequeñas piezas inspiradas en su propia creatividad. Incluso fabrica objetos pequeños como soportes para móviles o tabletas que tienen mucho éxito como regalos de Navidad o de amigo invisible. Sus creaciones son objetos que llevan una historia detrás, un valor que la gran industria no puede ofrecer. Para comprarlos, explica, "la gente aprovecha y viene al taller. Vienen a pasar el día al pueblo, y nosotros, si hace falta, abrimos sábado o domingo para atenderlos".

Su dedicación por la madera la comparte con otras pasiones como hacer carreras. "Me levanto a las cuatro y pico para ir a entrenar". Cuando vuelve, su hijo pequeño se levanta y lo cuida. Con un presente cargado de faena y un futuro incierto para el sector, lo tiene claro: "Si puedo dedicarme toda la vida a hacer de carpintero como hago ahora, ya estoy satisfecho". Remarca que con cada silla, puerta o mesa que sale de su pequeño taller, dignifica un oficio artesano que -a pesar de todo- todavía late.