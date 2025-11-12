El espectáculo 'BOJA', de Mariona Esplugues, gana el Premio BBVA de Teatro 2025

El espectáculo 'BOJA', de Mariona Esplugues, ha ganado el Premio BBVA de Teatro 2025, convocado por la Fundación Antigues Caixes Catalanes (FACC), con el apoyo de BBVA, por una "puesta en escena impecable, un gran nivel interpretativo y un hilo argumental inteligente", según el jurado.

El veredicto se ha dado a conocer este martes durante la gala final del certamen, que llega a su 23ª edición, celebrada en L'Atlàntida de Vic (Barcelona), y el premio consiste en una gira por Cataluña valorada en 20.000 euros, que incluye la programación de esta propuesta en el Festival Temporada Alta 2026.

'BOJA' se ha impuesto a las 128 obras presentadas al premio, que tiene el objetivo de "apoyar la creación teatral, incentivar el oficio teatral y ayudar en la difusión del espectáculo ganador".

Este monólogo "introspectivo" lleva al espectador a reflexionar sobre las "complejidades de la salud mental femenina" y no obvia las consultas psiquiátricas, en clave de humor, a las que ha acudido Esplugues en los últimos dieciséis años de su vida.

El jurado estaba formado por la actriz Queralt Albinyana; el actor, director y dramaturgo Pau Miró; el programador de L'Atlàntida de Vic, Ramon Ferrer; la representante de Temporada Alta, Laura Iglesias, y el director del Premio BBVA de Teatro, Joan Roura.

Las tres obras finalistas han sido 'Observin-los', de la compañía Dúo Fàcil; 'La màquina Hamlet', de Projecte Ingenu, y 'Els contrabandistes de llibres de Darayya', de Dau al Sec.

Lluís Homar, Reconocimiento a una trayectoria

Además de este premio, durante la velada se ha hecho entrega del Reconocimiento a una trayectoria al actor de teatro, cine y televisión y director y productor teatral, Lluís Homar. Nacido en Barcelona en 1957, Homar ha participado a lo largo de su trayectoria en numerosos espectáculos teatrales como actor, director y productor, siendo galardonado con el Premi Nacional de Teatre de la Generalitat en 2006. En el año 2019 fue nombrado director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, un cargo que ocupó hasta diciembre de 2024.

Por otra parte, el premio a la Mejor dirección ha sido para Iban Beltran (Prat del Comte, 1974), quien ha trabajado en numerosos producciones teatrales y musicales como 'Tractat de mà estricta', 'Paraules d'amor', 'Infecte', 'Pep Talk', 'Viatge a la felicitat' o 'El món d'Ulisses'. La última obra que ha dirigido es 'Els contrabandistes de llibres de Darayya'.

Mariona Esplugues también ha obtenido el Premio a la Mejor Interpretación por 'BOJA'.

Durante la gala, conducida por la periodista Maria Xinxó, ha actuado la compañía Divinas, que ganó el Premio de Teatro en 2012 con 'Enchanté'.

Han asistido al acto, entre otras personalidades, el vicepresidente de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Christian Terribas; el presidente de l'Associació de Professionals de la Interpretació i la Direcció de Catalunya (AADPC), Àlex Casanovas, o el director de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Eduard Escoffet.

El Premio BBVA de Teatro está organizado por la Fundació Antigues Caixes Catalanes, con el apoyo de BBVA, y cuenta con la colaboración de la AADPC y la Fundació Antiga Caixa Manlleu.