Las entradas para el último concierto de Oques Grasses en el Estadi Olímpic se agotan en 21 minutos

21 minutos. Ese es el tiempo que han tardado en agotarse las 55.000 entradas puestas a la venta para el concierto de despedida que Oques Grasses ofrecerán en el Estadi Olímpic Lluís Companys el 10 de octubre del año que viene. Todo un hito para el grupo de Roda de Ter, que ya había hecho historia con el anuncio del concierto, puesto que nunca antes una banda había afrontado el reto de llenar el Estadi Olímpic cantando en catalán.

El concierto del 10 de octubre pondrá fin a una trayectoria de 15 años en la que Oques Grasses han publicado seis álbumes y se han convertido en uno de los fenómenos más populares del pop catalán, con más de 400 millones de reproducciones solo en la plataforma Spotify y cientos de actuaciones en toda Catalunya y también en el extranjero.

El rapidísimo 'sold out', con precios que iban de de los 35 a los 60 euros y una cola vitual de más de 100.000 personas en la página web desde la que se vendían las entradas, deja abierta la puerta al posible anuncio de una segunda fecha en el Estadi Olímpic, aunque la promotora The Project, responsable del concierto, señaló que por ahora no hay nada confirmado al respecto.