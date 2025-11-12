Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Editorial de Cristina Villanueva: Hiperconectividad

Cristina Villanueva

El reloj nos dice cuántos pasos damos, cuándo tenemos que levantarnos. El móvil nos recuerda si hemos dormido mal y nos mide el estado de ánimo, si estamos tranquilas o si debemos meditar. Yo ya me he quitado el reloj inteligente porque tanta vibración y tanta recomendación me mantienen en una ansiedad constante.

Y queremos vivir bien y con salud, y tomamos vitaminas, magnesio, calcio, omega-3, una cucharadita de aceite de oliva, zumo de limón, jengibre, colágeno y comemos proteína en galletas… Todo ello sin supervisión médica.

En un mundo que gira tan rápido y en el que caminamos acelerados, no tenemos tiempo de ir al médico. Vivimos hiperconectados. ¿Y nos sorprende que nuestros hijos vivan igual?

A los 12 años, solo uno de cada diez niños o niñas no tiene móvil. ¡Más presión! Más leña al fuego para los padres que no queremos que nuestros hijos sean unos parias ni carne de acoso… porque ya hemos visto que el acoso mata. Quizá la pregunta no es si hay que prohibir los móviles hasta los 16 años, sino: ¿qué hacemos nosotros con los nuestros?

Paremos, respiremos, conversemos… Si no lo hacemos nosotros, ¿cómo aprenderán ellos a hacerlo?

Bienvenidos a 'El segon cafè'.

