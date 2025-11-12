‘El desmontaje’: la autoficción lúcida y divertida de Jimena Márquez sobre el fracaso y la vocación llega a La Villarroel

La dramaturga, docente y directora uruguaya Jimena Márquez lleva a escena, con mucho humor, un mix entre obra teatral y conferencia performática en 'El desmontaje'. En ella reflexiona sobre sus sueños de convertirse en actriz, algo que tuvo que desterrar y sobre el mundo del teatro. El espectáculo con el que debutó como actriz fue reconocido con Premio Florencio como Mejor Actriz de Monólogo en el año 2022 y nominado a Mejor Texto de Autor Nacional. Se podrá ver en la programación OFF de La Villarroel, los sábados y domingos (horario matinal) y los lunes y martes. Y sólo hasta final de mes.

El texto surgió durante la pandemia una época en la que todo se paró y tuvo tiempo de reflexionar sobre su relación con el mundo del teatro. "Yo hice muchas veces la prueba para intentar entrar en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático de Montevideo. Nunca lo conseguí y creyendo que no servía para eso me dediqué a escribir, primero, y a dirigir, después".

Para demostrarse a sí misma y al mundo que sí era capaz de actuar creó 'El desmontaje', una obra a su medida. "En ella hay un paco de silencio con el público: le pido que no comparta nada". Cuanto menos sepa el espectador, mejor. 'El desmontaje' se cruza con la autoficción pero ella, a diferencia de lo que hace su compatriota Sergio Blanco no amalgama ficción y realidad. "Las categorías verdad y mentira quedan perfectamente ubicadas en mi obra. No hay voluntad de crear confusión. Diría más bien que lo que yo hago es una ficción cruzada por la realidad".

En la obra aparece como una conferenciante donde sale a escena con la misma ropa que usa a diario. Utiliza un tono "completamente coloquial" y con la máxima naturalidad, algo que ha trabajado con la directora Luz Viera. No necesita gran escenografía: "Tengo una mesita, un escritorio y una pantalla".

Del mito a la realidad

El mito griego de Dioniso, Baco para los romanos, Dios de la agricultura, la fertilidad, el vino y el teatro, se mezcla en su obra con sucesos biográficos y con un documental donde aparecen diversas personalidades del teatro nacional de su país. Una pantalla nos acerca una serie de entrevistas realizadas para este proyecto con actores y actrices del elenco estable de la Comedia Nacional de Montevideo así como el director y autor Gabriel Calderón. Ese documental le sirve para apoyar su tesis a partir de la perspectiva de destacados colegas. Muchos de ellos fueron muy aplaudidos en el Teatre Lliure la temporada pasada con 'El público' de García Lorca, en una original versión dirigida por la española Marta Pazos.

Su historia personal conecta con los espectadores a través de la emoción y del humor porque ¿quién no se ha sentido rechazado alguna vez en su vida? ¿Quién no ha renunciado a algún sueño?. "Cada vez que pones una historia propia sobre la mesa la gente empatiza o se emparenta con lo que ve". Asegura que más allá del hilo emocional también hay un hilo intelectual gracias a una narrativa, un discurso con sorpresas relacionada con el mundo de Dioniso.