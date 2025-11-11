Xavier Albertí y Àngels Gonyalons reivindican a Sagarra con 'La corona d'espines' en el TNC

El exdirector del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) Xavier Albertí regresa a él este jueves a la Sala Gran para estrenar su versión de 'La corona d'espines', una obra en verso de Josep Maria de Sagarra (1894-1961) escrita en 1930, entre el final de la dictadura de Primo de Rivera y la proclamación de la Segunda República en España. Se sitúa en Solsona en 1793 en plena Revolución del pueblo contra el rey en la vecina Francia. El montaje dura unas dos horas y no hay descanso.

Àngels Gonyalons, una popular actriz que ha actuado bastante poco en el TNC encarna a Marta, protagonista esta obra coral donde trabaja junto a sólidos actores de diferentes generaciones: Abel Folk (Miquel, senyor de Bellpuig), Manel Barceló (Rivarol), Oriol Genís (Senyor del Miracle), Rosa Vila (Salvadora del Miracle) Jan D. Casablancas (Eudal), Jordi Domènech (Senyor de Salelles), Pau Oliver (Sebastià), Júlia Roch (Mariangneta), Laia Valls (Aurora) y Roger Vilà (Boscall).

"Es una obra muy potente que resuena hoy en día porque llevamos muchos años de lucha", ha asegurado Gonyalons, cuyo personaje es una mujer que se enfrenta un sistema heteropatriarcal y sus abusos. La actriz, que se ha prodigado más bien poco en el TNC, destaca "el discurso político y también religioso, pero en un sentido amplio, ya que había de esa necesidad de agarrarnos a algo."

Un momento de 'La corona d'espines' / David Ruano

Para Albertí 'La corona d'espines' es por encima de todo "un verdadero festival de la lengua". El director reivindica a Sagarra, prolífico poeta y autor teatral que, a diferencia de Josep Pla, todavía le pesa su relación con el franquismo. Criticó que muchos sigan con la idea falsa de que "Sagarra hacía versos como quien hacía pipí". Sus obras, dijo, deberían estar más a menudo en los "altares cívicos".

'La corona d'espines' retrata la hipocresía social de la época en que fue escrita la pieza a través de una historia de amor, honor y poder situada en el siglo XVIII en torno al acuerdo matrimonial entre una joven heredera y un joven sin padres. Albertí señala que la obra habla de "redimirse a uno mismo y redimir los valores éticos que nos han de acompañar y entregar a los demás una dimensión de libertad y compromiso global para tener una sociedad mejor".

Abel Folk y Àngels Gonyalons en 'La corona d'espines' / David Ruano

Albertí se ha esforzado en que los intérpretes reciten sin 'cantarella' y permitiendo que la verdad y los sentimientos de sus personajes respiren con el texto. El director alaba la riqueza léxica de la obra: "Aunque no entendiéramos nada de lo que dice, solo el hecho de escuchar la acupuntura acústica de sus versos ya nos eleva tres palmos del suelo".

Viaje al pasado

La versión cuenta con vestuario de Sílvia Delagneau y Marc Udina caracterización de Toni Santos fiel a la época en la transcurre la obra. La escenografía se ambienta también en aquel período. Max Glaenzel se ha inspirado en tres cuadros de Claude Le Lorrain (Claudio de Lorena) que están en el Museo de Prado: 'Paisaje con el entierro de santa Serapia', 'El embarco de Santa Paula Romana' y 'Moisés salvado de as aguas'. Un clavicémbalo cedido por la Esmuc que toca Jordi Domènech completa ese viaje a otra época que propone Albertí. "Es de las pocas veces que utilizo vestuario histórico. Pero nada más lejos de hacer teatro de museo, el nuestro es un teatro contemporáneo", afirma el director.

Un momento de 'La corona d'espines' / David Ruano

Los actores han tenido que trabajar duro para recitar con naturalidad los heptasílabos y endecasílabos del texto. Albertí dice no haber tocado casi "ni una sola coma".

Para Folk, que quiere jubilarse el año próximo para seguir haciendo según dice "solo aquello que me apetezca", volver al TNC es motivo de alegría y más para hacer una obra en verso, algo que tenía le apetecía. Para él es una forma de "rendir homenaje a actores que nos han precedido y con quienes tuve la oportunidad de trabajar cuando empezaba como Pau Garsaball y Rosa Maria Sardà".

Esta es la cuarta vez que se monta 'La corona d'espines' tras su estreno en 1930 en el desaparecido Teatro Novedades. Contó con una nueva producción en el Teatre Romea en 1971 y la última fue en 1994 en el Centre Dramàtic de la Generalitat.