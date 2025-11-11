Música
La música catalana desembarca por todo lo alto en Hamburgo
La Elbphilharmonie pone el foco en Catalunya en un ciclo donde participa la OBC, el Cor de Cambra del Palau y la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, entre otros.
Lo inaugura este miércoles Jordi Savall con 'Llibre vermell de Montserrat' y lo despedirán el domingo Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral con las canciones de su disco
A partir de este miércoles y hasta el domingo el impresionante auditorio Elbphilharmonie de Hamburgo (Alemania) pone el foco en la música catalana. El ciclo abarca desde la música antigua a la contemporánea pasando por el jazz, el flamenco, la música de raíz y la canción mediterránea. El público alemán podrá acercarse a compositores clásicos y actuales interpretados por algunos de los artistas más destacados de Catalunya co esta muestra que apoya el Institut Ramon Llull.
Este miércoles el reconocido maestro Jordi Savall inaugura la cita con la interpretación de el 'Llibre vermell de Montserrat' Hespèrion XXI y La Capella Reial de Catalunya. Ese mismo día la OBC ofrece en Stut 120771245
tgart el primero de sus tres conciertos en Alemania en una gira capitaneada por su director, el maestro Ludovic Morlot, que también recalará en la Elbphilharmonie el viernes. La OBC ya visitó el fantástico auditorio alemán en primavera de 2024 donde obtuvo un gran éxito con obras de Ravel y de dos compositores catalanes, Xavier Montsalvatge y Raquel Garía-Tomás.
El jueves la semana catalana en Hamburgo contará con el espectacular dúo de flamenco y jazz que forman el tocaor Chicuelo y el pianista Marco Mezquida. El viernes la OBC ofrecerá un programa con obras de Claude Debussy, Frederic Mompou, Miquel Oliu, Isaac Albéniz y Maurice Ravel. Contará con la soprano Núria Rial como solista invitada. El viernes habrá actuaciones catalanas en la Elbphilharmonie porque el dúo Tarta Relena presentará en la Sala Pequeña las canciones de su segundo disco. El álbum explora les tradiciones vocales del Mediterráneo fusionando música sacra y profana.
Y el sábado la Cobla Sant Jordi -Ciutat de Barcelona y el Cor de Cambra del Orfeó Català serán los protagonistas. El primero interpretará desde 'La fageda d’en Jordà' de Eduard Toldrà hasta sardanas contemporáneas como 'El somni de la princesa Nerídia' de Marc Timón. Y El Cor de Cambra actuará después y pondrá en valor la nueva generación de compositores contemporáneos de música coral con obras como 'O vos omnes' de Joan Magrané, 'Ave Maria Stella', de Josep Ollé y 'La fadrina galana' de Arnau Tordera. Dirigidos por Xavier Puig, interpretarán también piezas de la tradición catalana coral como 'El cant de la senyera', de Lluís Millet y 'L'emigrant' de Amadeu Vives.
Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral despedirán la semana catalana en Hamburgo con las canciones del álbum conjunto que han lanzado.
