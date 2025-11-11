El Liceu anuncia su primer Concierto de Año Nuevo para el 4 de enero

El Gran Teatre del Liceu anuncia su Concierto de Año Nuevo, que se celebrará el próximo 4 de enero de 2026. El evento, que es la primera vez que se celebra tras el fiasco del año pasado por la baja calidad de los conciertos externos navideños, quiere convertirse en una referencia del calendario musical de la ciudad uniendo tradición, emoción y excelencia artística.

Esta propuesta llega después de que las navidades pasadas se generara polémica en torno a los conciertos de la empresa NK Producciones Artísticas, que alquiló el Gran Teatre del Liceu para que tocaran la Hollywood Symphony Orchestra y la Strauss Festival Orchestra. El público denunció la baja calidad de las propuestas, y algunos de los músicos explicaron por redes sociales que tenían pocos recursos, que muchos no habían tocado nunca juntos y que prácticamente no ensayaron antes de dar los conciertos. Ahora, el Liceu celebrará por primera vez su propio Concierto de Año Nuevo, con el que aspira a pasar página.

La cita contará con la participación de dos voces muy queridas por el Teatre y por su público: Xabier Anduaga i Saioa Hernández, artistas que han dejado una huella profunda en las últimas temporadas del Liceu con sus interpretaciones memorables. Además, esta primera propuesta adquiere una dimensión simbólica, ya que la Orquesta del Liceu compartirá escenario con la Orquesta del Teatro La Fenice de Venecia por primera vez. El evento estará bajo la dirección del prestigioso Riccardo Frizza, reconocido por su elegancia gestual y su profundo reconocimiento del repertorio italiano, para establecer un puente sonoro y emocional entre ambas instituciones históricas, unidas por una misma pasión por la ópera. Esta colaboración artística entre el Liceu y La Fenice, dos teatros con más de un siglo y medio de historia, simboliza también la resiliencia compartida tras el devastador fuego que las arrasó en los años noventa.

El concierto contará con la participación especial de Saioa Hernández y Xabier Anduaga, dos voces nacionales que encarnan la nueva generación del canto lírico internacional. Saoia Hernández, dotada de una voz amplia y de gran dramatismo, ha conquistado los escenarios más prestigiosos de Europa, incluyendo el Teatro alla Scala de Milán, la Wiener Staatsoper, la Ópera de París, la Bayerische Staatsoper, la Berliner Staatsoper, el Covent Garden, el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real de Madrid o la Filarmónica de Berlín. Hernández ya ha actuado previamente en el Liceu interpretando a Leonora en 'Il trovatore' de Verdi, a Amelia en 'Un ballo in maschera' de Verdi, a Donna Leonora en 'La forza del destino' de Verdi y a la protagonista de 'Madama Butterfly'. Uno de los grandes acontecimientos de la temporada es su retorno en el papel protagonista de 'La Gioconda' de Ponchielli en febrero de 2026, papel con el que debutó en el Liceu la temporada 2018/19.

Xabier Anduaga, per su parte, es uno de los tenores más admirados de su generación. Ha sido aclamado en los teatros de ópera más prestigiosos del mundo, como el Metropolitan Opera de Nueva York, la Ópera de París, la Opera di Roma, la Staatsoper de Berlín, la Royal Opera House de Covent Garden y el mismo Gran Teatre del Liceu de Barcelona. La temporada 2025/26 viene marcada por su esparadísimo debut en el rol titular de 'Werther' en mayo de 2026. Anduaga ha actuado previamente en el Liceu interpretando a Alfredo Germont en 'La traviata' de Verdi, a Elvino en 'La sonnambula de Bellini' y a Ernesto en 'Don Pasquale' de Donizetti.