El Festival Hilària pone a Catalunya de vuelta y media: "A los catalanes nos encanta que hablen de nosotros, aunque sea mal"

'Roast a Catalunya'. Así se titula el espectáculo de risas que el miércoles a las 20 horas inaugura en la sala La Paloma la primera edición del Festival Hilària de comedia 'stand-up' en catalán, que en realidad es una continuación del Cruïlla Comèdia pero con otro nombre. El 'roast' es un formato humorístico en el que un personaje de cierta notoriedad acepta que una pandilla de cómicos lo vituperen en público siempre y cuando lo hagan con algo de ingenio y el protagonista pueda devolverles los insultos desde el escenario. En un espectáculo de este tipo, el consentimiento juega un papel fundamental, claro. No está muy claro que Catalunya haya dado su conformidad para que la pongan de vuelta y media, pero, tal como señalan los organizadores del Festival Hilària, eso es algo que le pasa muy a menudo. "Y puestos a que nos trituren la imagen, mejor que lo hagan profesionales de la burla, mentes creativas e implacables, con humor y sin piedad".

"No se trata de repetir los insultos que escuchamos habitualmente desde el Estado español, sino de recoger la mirada crítica de gente de fuera que vive aquí y que son también nuestros vecinos y hermanos", explica Oriol de Balanzó, director de Hilària (la división de comedia de Barcelona Events Musicals, la empresa detrás del Cruïlla) y codirector artístico del festival, junto a Manel Vidal y Maria Rovira. En el 'Roast a Catalunya' participarán los mallorquines Clara Ingold y Març Llinàs, el alicantino Enzo Vizcaíno, el vitoriano Eñaut Zuazo y la neoyorquina Hannah Becker. El encargado de dar réplica a sus improperios en nombre de Catalunya (el "defensor de la terra", como dice el programa) será Joel Díaz. "Es el único que hemos encontrado -ríe De Balanzó-. Ahora en serio, Joel es una persona acostumbrada a recibir hostias y devolverlas. Eso no quiere decir que se sienta bien haciéndolo, porque es un tío que sufre mucho, pero poca gente tiene su talento para responder con gracia a los ataques".

El humor como espejo

Un espectáculo como el 'Roast a Catalunya' pone sobre la mesa la cuestión de si el catalán es un pueblo que encaja mejor o peor que otros las críticas y las bromas a su costa. "A los catalanes nos encanta que hablen de nosotros, aunque sea mal -señala el director de Hilària-. Lo toleramos porque, a falta de otros instrumentos, cualquier tipo de reconocimiento que venga de fuera ya nos parece bien y nos sirve para reafirmarnos. Por otra parte, sí creo que tenemos una capacidad de autocrítica y de utilizar el humor como espejo que no sé si todas las naciones del mundo tienen".

Joel Díaz, en el espectáculo de 'roast' 'El rostit de la Charlie Pee' / Júlia Ruiz / EPC

La misma presencia de espectáculos de 'roast' en todas las ediciones del festival (también cuando se llamaba Cruïlla Comèdia) ya sugiere una sana predisposición de los participantes a encajar golpes y a reírse de sí mismos. "Es un formato que no a todos los cómicos les gusta, pero nosotros nos lo planteamos como una fiesta privada muy grande y lo que pasa allí se queda allí -comenta De Balanzó-. No hay nada que odiemos más los que nos dedicamos a la creación de comedia que la típica pregunta sobre los límites del humor. Pues bien, el 'roast' es la ocasión para celebrar la transgresión de esos límites llegando hasta el mal gusto. Y la verdad es que hasta ahora nos ha funcionado muy bien".

Dani de la Orden 'a l'ast'

Catalunya no será este año la única víctima de ese ejercicio de sadomasoquismo sin látigos ni fustas, porque el Hilària ha decidido someter también a un 'roast' en toda regla al cineasta Dani de la Orden. El domingo 16, a las 20.30 horas, en Paral·lel 62, los cómicos Andrés Fajngold, Irene Sango, Indicatiu (Indigo Carbajal) y Xavi Daura y los cocreadores de la serie 'La casa nostra' Dani Amor y Oriol Pérez sacarán a relucir frente al público todas las taras del director de 'Casa en flames', "una persona tan sedienta de atención como para aceptar que le insulten a cambio de poco dinero", en palabras de Manel Vidal, que ejercerá de maestro de ceremonias.

Irene Minovas, en El Molino, dentro de la programación de Hilària Club / Xavi Torrent

Además de esos dos 'roasts', la primera edición del Festival Hilària ofrece los 'shows' de comedia de Irene Minovas (jueves, 13; 20 horas), Asaari Bibang (jueves, 13; 22.30 horas), Natza Farré con Judit Martín (sábado, 15; 20 horas) y Marc Sarrats y Arnau Garcia (sábado, 15; 22.30 horas), además de un homenaje de Òscar Dalmau a Leslie Nielsen y la serie 'Police Squad!' (viernes, 14; 20 horas) y de una fiesta 'stand-up' en la que los cómicos David Martos, David Arnau, Fred Ricamas, La Torron, Raquel Maestre y Sergi Mo estrenarán nuevo material (viernes, 14; 22.30 horas). Todo ello, en El Molino.

El programa se completa con un espectáculo titulado 'La Calòrica vs Hilària: el teatre contra l’stand-up' en el que tres actores de la citada compañía y tres humoristas se enfrentarán en una especie de concurso para zanjar las acusaciones mutuas de intrusismo profesional y que el público decida quién hace mejor su trabajo. Será el domingo, 16, a las 18 horas, en Paral·lel 62. "Es un formato raro -admite De Balanzó-, con partes que estarán muy preparadas y otras que lo estarán muy poco o nada, pero queríamos aventurarnos con algo así y creo que de ahí saldrá uno de los espectáculos más guapos del festival".