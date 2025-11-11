"En ningún caso imaginamos que sería motivo de polémica": la Escolania de Montserrat se sacude las críticas por cantar en castellano en el disco de Rosalía

La Escolania de Montserrat, el coro de voces blancas con más de más 700 años de historia de la Abadía benedictina catalana, ofrece la mayoría de su repertorio en latín y catalán pero ha cantado en muchos idiomas a lo largo de su historia. El castellano no es una excepción y han grabado obras de grandes maestros en este idioma. Por eso en Montserrat sorprende la polémica que algunos buscan porque cantan en castellano en 'Magnolias', uno de los siete temas en los que colaboran del nuevo álbum de Rosalía, 'Lux'. "Se valoraron los riesgos de participar en el disco de Rosalía, que ha demostrado ser una artistaza que quiere hablar de Dios sin hacer proselitismo. Nosotros valoramos que en pleno siglo XXI alguien se atreva a hablar del Creador con esta naturalidad y a través de la música. En ningún caso imaginamos que cantar en castellano sería motivo de polémica", han comentado desde Montserrat a este diario.

Las voces celestiales de la Escolania de Montserrat aparecen en 'Magnolias', un réquiem donde Rosalía fabula sobre su propio funeral y cantan en castellano. Pero la Escolania también participan en 'Divinize', que ha sido el primer tema cantado en catalán que ha entrado el Top50 Global de Spotify. Las voces blancas de Montserrat también aparecen en 'Reliquia', 'Porcelana', 'Jeanne', 'La rumba del perdón' y 'Memória'. Hay que recordar que 'Lux' es un todo, un disco con cuatro movimientos, apuntan desde Montserrat. "Los benedictinos ya utilizaron en su día el canto gregoriano para acercarse a Dios. Rosalía utiliza un registro diferente pero la idea es la misma. Rosalía habla de su discernimiento de Dios sin adoctrinar".

La coral montserratina suele viajar dos veces al año fuera de Catalunya. Han actuado en Estados Unidos, Australia y por toda Europa. "Allí donde vamos interpretamos siempre alguna obra en el idioma del lugar", indican. La mayoría de su repertorio está dedicado a la música sacra y la música clásica. También han cantado música contemporánea. Y aunque la mayoría de sus discos son en latín y catalán, como las propias composiciones musicales creadas en el monasterio, también han grabado obras en alemán, castellano e inglés... Antes de cantar con Rosalía solo habían participado en dos temas de pop. Grabaron 'Diamants', con Els Catarres, y 'Bon Nadal (La guerra ha acabat)', con Miki Nuñez.

Rosalía en una imagen promocional de 'Lux' / EPC

Catalanismo y cultura

El Orfeó Català, otro símbolo del catalanismo, también canta en el disco de Rosalía y ya colaboró con ella interpretando en castellano una versión de 'Me quedo contigo' de Los Chunguitos en la ceremonia de los Premios Goya en 2019 con arreglos de Bernat Vivancos. En 'Lux' el Cor de Cambra del Orfeó Català aparece en los créditos de 10 temas del disco y, por ahora, se han librado de la polémica.

Tanto desde el monasterio benedictino, que mira al mundo desde su historia milenaria, como desde el Palau de la Música Catalana -sede del Orfeó Català- están orgullosos de haber podido colaborar en el último trabajo de Rosalía, todo un fenómeno mundial.

Xavier Albertí, director teatral y músico que capitaneó el Teatre Nacional de Catalunya, donde este jueves estrena 'La corona d'espines', de Josep Maria de Sagarra, considera que la polémica no aporta nada. "Yo, como hombre de cultura, diría que hay que dejar a la Escolania en paz. ¡Que canten lo que quieran pero que canten bien, que es lo que han de hacer!". Recuerda que ya ha cantado en latín, en hebreo, en inglés en función de sus programas. "No veo problema alguno en que cante en castellano. Si esto traduce un conflicto sobre temas identitarios es por el simbolismo de Montserrat que algunos quieren utilizar. Pero conste que la lengua no es responsable de nada. El castellano es una lengua maravillosa que nos ha entregado una cantidad de literatura y de música que es patrimonio de toda la humanidad. Y es evidente que si la Escolania canta un villancico del siglo XIV en castellano nadie dirá nada".

Imagen de la promoción de 'Lux', de Rosalía. / NOAH DILLON - SONY MUSIC

Así empezó

La polémica surgió la semana pasada después de la 'listening party' que montó Rosalía en el MNAC para dar a conocer su disco a unos pocos escogidos. La comunicadora Juliana Canet, presente en el evento, dijo en el programa de Catalunya Ràdio en el que participa ('Que no surti d'aquí'): "Montserrat es un símbolo de la resistencia catalana, el centro espiritual más importante del país, donde se encuentra la patrona de Catalunya: la Moreneta. Ha sido y es un espacio de refugio moral y político, donde durante el franquismo, por ejemplo, se mantuvo viva buena parte del alma del país, y Rosalía va y hace cantar en castellano a los niños de la Escolania". A partir de aquí, las redes han atestiguado comentarios en una dirección y otra. Por ejemplo, el de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, que escribió en X: "La decadencia españolizadora de Montserrat es de las peores noticias que sufre este año el país". Y como cualquier cosa que hace Rosalía es noticia, el resto de prensa española ha recogido la polémica fomentada por el nacionalismo catalán que desde Montserrat rechazan. Prefieren alejarse del ruido y concentrarse en su regla de oro: "ora et labora". Rezar y trabajar.