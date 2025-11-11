El Editorial de Cristina Villanueva: Última oportunidad para aportar luz

Última oportunidad. La última para aportar luz. Mazón tiene la palabra y el silencio ya no vale. Esta tarde en las Cortes valencianas podrá aclarar los hechos o seguir alimentando las sombras. Ni siquiera hoy las víctimas pueden escuchar la verdad, los mismos que perdieron a sus seres queridos no pueden acceder a las Cortes. No caben, dicen... Sabemos que a las cuatro de la tarde ya había llamadas de auxilio de los usuarios de teleasistencia. A las 17:37 le avisaron de la situación en Utiel. Incluso pidió el teléfono del alcalde, pero nunca llamó... Estaba en una comida, restando importancia: "Es lo de siempre, es lo de la foto", le dijo a Vilaplana.

Es el dolor del tiempo que hizo falta para actuar. Horas que pudieron salvar vidas.

Y mientras tanto, en Europa, los populares españoles votan junto con Vox contra los objectivos climáticos que ellos mismos pactaron. ¿Una traición? ¿Por qué? Pues porque queda una semana para escoger sucesor en la Generalitat y hay que contentar a Vox.

Bienvenidos al Segon Cafè.