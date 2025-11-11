Diez películas de L’Alternativa, que celebra su 32ª edición con una mirada libre y diversa

Una nueva edición de L’Alternativa (Festival de Cinema Independent de Barcelona), la número 32, inicia su singladura el próximo jueves con una amplia propuesta de 190 películas, contando largos y cortos, seleccionados de entre 2.100 títulos. 60 pertenecen a las distintas secciones competitivas y de esos 190, 98 han sido realizados por mujeres. Según Cristina Riera, una de las integrantes del comité directivo del festival, se trata de “propuestas personales, valientes, honestas y libres”, con especial predilección por la experimentación con las narraciones y los géneros.

El festival programa varias retrospectivas, una de ellas dedicada a Lizzie Borden, directora capital del cine independiente y feminista de los 80 con obras como ‘Chicas de Nueva York’ (1986), retrato de un grupo de prostitutas de lujo de Manhattan. Borden dará un coloquio online el martes 18. Destacan también, en la sección Satélites, las cartas blancas ofrecidas a Elena López Riera y Lois Patiño, que escogen filmes de otros cineastas para que dialoguen con los suyos. L’Alternativa se compone también de distintas masterclass, talleres, coloquios y espacios para generar encuentros y conversaciones. L’Alternativa Pro, con 16 ediciones, es el laboratorio de nuevos proyectos, y habrá también una selección de filmes creados por cineastas de Gaza.

Seleccionamos 10 títulos destacados de entre las distintas secciones que conforman el certamen.

1.‘El mensaje’, de Iván Fund

El filme argentino que inaugura el festival es una propuesta transgresora y divertida a la par, de un humor soterrado y cínico. Su protagonista es una niña que parece tener el don de comunicarse con los animales, peculiaridad que explotan sus padres, en un contexto general de crisis, para ofrecerla como médium de las mascotas muertas. Teatre CCCB, jueves 13, 19.00 horas.

2.‘Cobre’, de Nicolás Pereda

El mexicano Nicolás Pereda es uno de los cineastas más estimados por el festival. Regresa a Barcelona con una película sobre las dudas, los miedos, las inseguridades, el realismo y lo absurdo en un contexto social sulfuroso: en un pueblo minero, un hombre con salud frágil es sospechoso de haber cometido un crimen. Zumzeig, viernes 14, 19.00, y Teatre CCCB, sábado 16, 21.00.

3.‘Una película de miedo’, de Sergio Oksman

Imaginen el hotel vacío de ‘El resplandor’. Así es el hotel abandonado de Lisboa en el que se alojan un director de documentales y su hijo durante el verano. El director es el propio autor de la película, habituado a jugar con los pliegues de la realidad y la fabulación, el documento y la representación. Teatre CCCB, sábado 15, 19.00, y Zumzeig, jueves 20, 19.00.

4.‘O riso e a faca’, de Pedro Pinho

La última película del autor de ‘La fábrica de nada’, uno de los filmes más importantes de un cine social radicalizado, estrenado en 2017. En ‘O riso e a faca’ (La risa y la navaja), presentada en el último Cannes, aborda desde una perspectiva muy personal temas relacionados con el neocolonialismo. Exigente en el metraje: 211 minutos. Teatre CCCB, domingo 16, 17.00.

5.‘Las estaciones’, de Maureen Fazendeiro

Otro filme que juega con elementos documentales y de ficción, en este caso mezclando historias reales, las notas de campo de unos arqueológicos, cuentos, imágenes, tradiciones de la región portuguesa de Alentejo. Es el debut en formato largo de Maureen Fazendeiro, guionista del filme de Miguel Gomes ‘Grand tour’. Auditori CCCB, domingo 16, 17.00.

6.‘L’ancre’, de Jen Debauche

Charlotte Rampling encarna a una sicoterapeuta que escucha y analiza los archivos sonoros de sus pacientes. Las historias de tres de estos pacientes se relacionan con el viaje que la protagonista realiza en velero por el Ártico. Una reflexión sobre la sicosis que supone el debut de la directora belga Jen Debauche. Teatre CCCB, jueves 20, 20.00, y Auditori CCCB, viernes 21, 17.30.

7.‘Historias del buen valle’, de José Luis Guerin

Esperado –y magnífico– regreso del director de ‘En construcción’ 10 años después de su anterior largometraje, ‘La academia de las musas’. Jean Renoir, John Ford y Jean Vigo son algunos directores de los que bebe Guerin en su emotivo, fluido y radical retrato de las gentes que viven en Vallbona, barrio del extrarradio barcelonés. Filmoteca, viernes 21, 17.00.

8.‘Maya, donne-moi un autre titre’, de Michel Gondry

Michel Gondry, renovador del videoclip en los 90 y reconstructor del relato narrativo con obras como ‘¡Olvídate de mí!, aparece en L’Alternativa en su faceta de cineasta de animación con un filme que sirve tanto a las necesidades del público infantil como a las del adulto. Una delicia sobre el vínculo, a través del cuento y el dibujo, de un padre y una hija que viven separados. Maldà, sábado 22, 12.00.

9.‘Little, big and far’, de Jem Cohen

La última propuesta del inclasificable Jem Cohen habla de la inmensidad del universo y las crisis existenciales del ser humano. Realizador de videoclips ‘de autor’ para R.E.M. y director del seminal ‘Instrument’, sobre el grupo Fugazzi, Cohen compone piezas reflexivas y poéticas mezclando ficción y no ficción. Maldà, sábado 22, 20.30.

10.‘Kontinental ‘25’, de Radu Jude

Filme a filme, desplegando armas estilísticas cambiantes, Radu Jude se ha convertido en uno de los nombres más personales del cine rumano. Su última película clausura L’Alternativa. Ha sido rodada con pocos medios, utilizando un iPhone, y es una mordaz reflexión en torno a la especulación y la indiferencia social en el mundo capitalista. Maldà, domingo 23, 20.00.