Eventos navideños
Casa Seat y Rocambolesc se unen en los Magic Days de Navidad a partir del 22 de noviembre
Los Magic Days serán "una experiencia mucho más interactiva", y contarán con el Bosque de los Elfos, el Polo Norte Mágico y el Portal de los Talleres Mágicos.
Casa Seat y Rocambolesc han repetido colaboración para celebrar la campaña de Navidad con los Magic Days, que se alargarán del 22 de noviembre al 5 de enero, informa Casa Seat este lunes.
Durante la campaña, el espacio abrirá sus puertas para ofrecer experiencias, talleres y momentos mágicos "que invitan a todos a dejarse llevar por la ilusión de una Navidad única"
En esta edición, los Magic Days serán "una experiencia mucho más interactiva", y contarán con el Bosque de los Elfos, el Polo Norte Mágico y el Portal de los Talleres Mágicos.
Nuevas actividades
La directora de Casa Seat y Cupra City Garage Madrid, Cristina Vall-Llosada, ha explicado que este año "los niños podrán sumergirse en la magia: tocarla, escucharla, sentirla y hasta saborearla".
El cocinero y propietario de Rocambolesc, Jordi Roca, ha señalado que se ha creado "un universo diferente al del año pasado, ofreciendo una experiencia nueva, pensada para sorprender tanto a niños como a adultos."
- Rosalía luce su formación clásica en 'Lux': ''En su manera de cantar se notan unos conocimientos musicales profundos, como en los Beatles
- Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
- La alfombra roja de Los40 Music Awards Santander 2025 en Valencia | Los mejores 'looks, de Rosalía a Aitana, Emilia y Chiara Ferragni
- El nuevo disco de Rosalía causa sensación en el mundo de la clásica y el Liceu le ofrece 'carta blanca
- Rosalía en 'La revuelta' y Andy en 'El Hormiguero', hoy en directo: última hora del programa de David Broncano y Pablo Motos
- Crims' regresa a TV3 con un episodio triple sobre el doble crimen de Bellvitge: 'La realidad bien hecha es imbatible
- Las ediciones físicas de 'Lux', de Rosalía, vuelan: 'Hace dos años volví a Dios y no veo el momento de poner el disco en mi Technics
- Alba Sánchez regresa a 'Aruser@s' un año después de su salida: 'Es como volver a casa