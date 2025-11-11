Casa Seat y Rocambolesc se unen en los Magic Days de Navidad a partir del 22 de noviembre

Casa Seat y Rocambolesc han repetido colaboración para celebrar la campaña de Navidad con los Magic Days, que se alargarán del 22 de noviembre al 5 de enero, informa Casa Seat este lunes.

Durante la campaña, el espacio abrirá sus puertas para ofrecer experiencias, talleres y momentos mágicos "que invitan a todos a dejarse llevar por la ilusión de una Navidad única"

En esta edición, los Magic Days serán "una experiencia mucho más interactiva", y contarán con el Bosque de los Elfos, el Polo Norte Mágico y el Portal de los Talleres Mágicos.

Nuevas actividades

La directora de Casa Seat y Cupra City Garage Madrid, Cristina Vall-Llosada, ha explicado que este año "los niños podrán sumergirse en la magia: tocarla, escucharla, sentirla y hasta saborearla".

El cocinero y propietario de Rocambolesc, Jordi Roca, ha señalado que se ha creado "un universo diferente al del año pasado, ofreciendo una experiencia nueva, pensada para sorprender tanto a niños como a adultos."