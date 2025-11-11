Más de 60 librerías españolas, en traspaso: dato "preocupante" pero también "esperanzador"

Más de 60 librerías españolas han contactado con la Oficina Técnica de Tranmisión de Librerías de la Confederación Española (OTTL) de Gremios y Asociaciones de Librerías (Cegal) para interesarse por el traspaso, un dato "preocupante" a la vez que "esperanzador", según Cegal.

La OTTL tiene en marcha un programa de ayudas para el traspaso de librerías cuya gestión se acerca a la edad de jubilación. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, el programa ofrece acompañamiento y apoyo para quienes quieran traspasar su librería y un paquete de préstamos para emprendedores interesados en tomar el relevo. El director de Cegal, Miguel Iglesias, ha informado de que ya se han traspasado 7 librerías y que otras 19 culminarán el proceso en los próximos meses, como ha dicho en la presentación del proyecto celebrada este martes.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido que el programa ayuda especialmente a "jóvenes libreros emprendedores" y a preservar "el tejido cultural de los barrios" al conectarles con establecimientos que tienen previsto cerrar en los próximos tres años.

"Muchísimos libreros jóvenes en nuestro país quieren dedicarse a esto, pero que necesitan asesoramiento, apoyo y ayuda. Lo que hacemos con este proyecto de Cegal es brindarles esa posibilidad fundamental", ha asegurado el responsable de Cultura en la presentación del proyecto celebrada este martes en el marco del Día de las Librerías.

Además, ha asegurado que al Ministerio "le preocupa y le ocupa no solo la preservación, sino la promoción" de las librerías. Además, ha defendido el libro físico y ha instado a acudir a las librerías de barrio, a las que ha calificado como "puntos clave de la cultura del país que son absolutamente imprescindibles" y que tienen "muchísimo futuro".

"Con este programa hemos conseguido que no cierren librerías, sino que haya posibilidades para que un librero o una librera pueda darle continuidad a este trabajo", ha subrayado Urtasun.

En la presentación ha intervenido Miguel Escaleda, un librero sevillano a punto de jubilarse que ha traspasado su librería a su hijo en el marco del proyecto de la OTTL. "El apoyo de la OTTL nos ha ayudado a objetivizar y nos ha servido para valorar algo que en nuestro caso tenía muchas complejidades afectivas", ha asegurado el librero.

"Las librerías seguimos necesitando ayuda por parte del Ministerio, de los ayuntamientos y de los lectores", ha añadido por su parte Ismael Contreras, de la librería Comics Vigo, que acaba de ser traspasada a un equipo compuesto por tres libreros jóvenes.

El programa en el que participa el Ministerio de Cultura asesora y ofrece acompañamiento a las candidaturas seleccionadas. Como ha explicado el presidente de Cegal, en todos los casos los proyectos de traspaso deben superar una evaluación de viabilidad que analiza tanto la rentabilidad del negocio como la estrategia empresarial del futuro. Las candidaturas se pueden enviar mediante la página web de la OTTL.