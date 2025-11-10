Entradas para el concierto de despedida de Oques Grasses en Barcelona: cuándo y dónde comprar

El grupo catalán Oques Grasses ha anunciado este domingo que abandona de forma definitiva los escenarios después de actuar por última vez el 10 de octubre de 2026 en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

“Estos catorce años se quedarán para siempre. Ha habido momentos muy buenos y momentos más duros, pero sabemos que ha merecido la pena. Esperamos haber estado a la altura”, expresan en su instagram.

La banda ha confirmado su adiós a través de las redes sociales tras meses de rumores, y ha asegurado que las entradas para este último concierto se pondrán a la venta este miércoles, día 12, a partir de las 15 horas en su página web oficial.

Una propuesta original

El grupo de Josep Montero tiene por delante el reto de llenar las 55.000 localidades del estadio en un concierto que se prevé que sea multitudinario.

Oques Grasses nació en 2010 en Roda de Ter (Osona, Barcelona) y no tardó en convertirse en uno de los fenómenos musicales más potentes de Catalunya.

La banda mezcla pop, reggae y funk en una propuesta de lo más original que ha aportado un aire fresco y renovador a la música catalana.

Éxito de asistencia

Su primer disco, ‘Un dia no sé com’, publicado y editado por ellos mismos en 2012, ya dejaba entrever un estilo propio, con letras singulares y un toque de humor que ha logrado conectar con un público de todas las edades durante sus años de trayectoria.

Tras el éxito del álbum, decidieron lanzar el segundo en 2014, ‘Digues-n'hi com vulguis’, con el sello discográfico Chesapik, en el cual mantuvieron especialmente su estilo reggae en cinco de las canciones y exploraron otros géneros en el resto.

Ese mismo año, ganaron el premio Enderrock al grupo revelación del año según la votación popular. Además, llevaron a cabo una gira para presentar sus nuevas canciones, la cual finalizó en Barcelona y fue un éxito de asistencia.

Más de 30 millones de reproducciones

Sin embargo, el punto de inflexión definitivo lo marca su cuarto disco ‘Fans del Sol’, publicado en 2019, que marcó un antes y un después en su carrera. Canciones como ‘Serem ocells’ o ‘In the night’ superan los 20 millones de reproducciones en Spotify, algo insólito para un grupo que canta en catalán.

Su éxito continuó en 2021 con su quinto álbum ‘A tope amb la vida’, que recoge temas como ‘Elefants’, ‘Wake up’ -con la banda catalana Stay Homas- o ‘La gent que estimo’, junto a la artista Rita Payés que, con más de 39 millones de reproducciones, se consolida como la canción más escuchada de su trayectoria.

“Las cosas bonitas tienen que acabar”

Finalmente, en 2024 sacaron su último disco hasta la fecha: ‘Fruit del deliri’, con colaboraciones con la cantante Julieta en ‘Com el dia y la nit’ o con el grupo catalán Figa Flawas en ‘Toca’.

Aunque, sin duda, su single ‘Sort de tu’ ha logrado conquistar el corazón de miles de oyentes gracias a la delicadeza y sensibilidad de unos versos que ponen la piel de gallina a cualquiera que los escuche.

Ahora, tras 15 años de trayectoria, Oques Grasses se despide por la puerta grande porque, como dicen en el comunicado de su última gira, “las cosas bonitas a veces tienen que acabar para recordarlas siempre así”.